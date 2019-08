von Rüdiger Fein

Eigentlich war es eine routinemäßige Polizeikontrolle, wie sie von der Polizei in jeder Silvesternacht durchgeführt wird. Weiß man doch, dass in solchen Nächten oftmals Verstöße gegen das Verbot von Alkohol am Steuer stattfinden. Was sich allerdings am frühen Neujahrsmorgen 2019 in Bad Dürrheim ereignete, legten die Beamten sicher nicht in der Rubrik Routine ab.

Mit einem Strafbefehl über 5000 Euro und dem Vorwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt endete eine allgemeine Verkehrskontrolle, die am ersten Tag des gerade angebrochenen Jahres 2019 in Bad Dürrheim stattfand. Nachdem die Beamten das von einer Freundin des 29-Jährigen Beschuldigten gelenkte Auto zum Stoppen gebracht hatten, forderte man die drei Insassen auf, ihre Papiere zu zeigen.

Der Beklagte griff seiner Schilderung nach automatisch nach hinten, weil dort auf dem Rücksitz die Tasche mit den Ausweispapieren gelegen habe. Für die kontrollierenden Beamten stellte diese, für sie undefinierbare, Bewegung jedoch eine mögliche Gefahr dar und es entwickelte sich nach Schilderung des Angeklagten schnell eine Rangelei, in deren Folge er gegen ein Auto geschleudert wurde, um anschließend überwältigt und zur Polizeiwache abgeführt zu werden.

Aus Sicht der beteiligten Beamten habe er massiven Widerstand geleistet und diesen Widerstand gegen die Staatsgewalt habe man, ebenso wie eine Reihe von Beleidigungen, zur Anzeige gebracht, sodass der Widerstand in der Folge mit einem Strafbefehl von 5000 Euro belegt worden war. Hiergegen hatte der Verurteilte Berufung eingelegt, die am vergangenen Donnerstag verhandelt wurde.

Das Amtsgericht in Villingen reduzierte nun angesichts der Einkommensverhältnisse und einer bestehenden Unterhaltsverpflichtung, in Absprache mit dem Staatsanwalt, die Strafe auf 30 Tagessätze zu je 50 Euro, sodass der Angeklagte jetzt 1500 Euro an die Staatskasse überweisen muss. Richter Bäumler betonte, dass Widerstand gegen den Polizeigriff schon allein eine Straftat sei.