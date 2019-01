von Rüdiger Fein

Es ist ein ganz besonderer Wettbewerb, der am Samstag, 2. Februar, in der Lehrküche der Volkshochschule in VS-Schwenningen ausgetragen wird. Im Schwenninger Knöpfle-Wettbewerb werden das beste Rezept und das beste Küchenteam gesucht.

Bereits zum dritten Mal – alle zwei Jahre soll der Wettbewerb stattfinden – stellen sich bis zu acht Teams der Herausforderung, das beste und schmackhafteste Knöpfle-Menü zu zaubern und einer fachkundigen Jury zur Beurteilung zu servieren.

Tradition pflegen

Mit dabei als Kooperationspartner ist Slow Food, ein Verein, dessen Mitglieder es sich zur Aufgabe gemacht haben, zum einen Produkte aus der Region in den Fokus der Bevölkerung zu stellen, zum anderen kulinarische Traditionen zu pflegen und zu erhalten. Und zu diesen kulinarischen Traditionen gehören auch die Schwenninger Knöpfle, weiß Gudrun Strangfeld, die bei Slow Food die Ortsgruppe Schwarzwald-Baar-Heuberg leitet. "Das war damals ein Arme-Leute-Essen", erklärt Gudrun Strangfeld, die beim diesjährigen Wettbewerb der dreiköpfigen Jury angehört.

Auf diese Auszeichnung ist Martin Strangfeld stolz – das Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz verlieh ihm 2014 diese Urkunde für seine Bemühungen um die Erhaltung des kulinarischen Erbes des Landes. | Bild: Rüdiger Fein

Als weitere Jurymitglieder hat man den Küchenchef des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Winzenz Herrmann, und den gelernten Koch Ludwig Schreiner gewinnen können. Vom Urteil dieser drei hängt es ab, wer am Ende die Nase vorn hat und einen der drei leckeren Sachpreise gewinnen wird. Einen Trostpreis in Form eines Jahresabos der Slow-Food-Zeitschrift bekommt allerdings jedes Team.

Knöpflemaschine wird gestellt

Die Teams, die bis zu drei Personen stark sein können, kommen von überall her. Allerdings habe noch nie ein Schwenninger Team den ersten Platz belegt, erklärt Martin Strangfeld und erinnert sich an ein Siegerteam, bei dem gleich drei Generationen am Start waren. Noch könne man sich anmelden, sagt Anette Salomon-Berle, die Leiterin des Fachbereichs Ernährung/Kochen bei der Volkshochschule.

Vor mehr als 200 Jahren vom Schwenninger Schlossermeister Philipp Mehne erfunden, konnte man die Schwenninger Knöpflemaschine bald in vielen Küchen des Landes finden. | Bild: Rüdiger Fein

Man müsse auch nicht im Besitz einer Dreibein-Knöpflemaschine sein, so Salomon-Berle, diese Maschinen würden vom Ehepaar Strangfeld gestellt. Im Mittelpunkt des Schwenninger Knöpfle-Wettbewerbs steht nämlich eine Innovation, die bereits 200 Jahre alt ist. Denn eine Innovation, auch wenn es damals diesen modernen Ausdruck für eine praktische Erfindung noch gar nicht gab, war die Entwicklung der Dreibein-Knöpflemaschine durch den Schwenninger Schlosser Philipp Mehne allemal, wurde sie doch vielfach nachgebaut und stand bereits kurz nach der Veröffentlichung in vielen, und nicht nur Schwenninger Haushalten.