von SK

Eine schwer- und zwei verletzte Personen sind die Folgen eines schweren Zusammenstosses zweier Autos auf der Bundesstraße 33 beim Wäldchens in Richtung Bad Dürrheim. Um 17.30 Uhr soll eine Fahrerin ersten Polizeierkenntnissen zu Folge ihre Brille am Steuer verloren haben. Beim Suchen im Fußraum habe die Dame bei voller Fahrt wohl die Kontrolle verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, so die Beamten. Die B 33 war bis 20 Uhr voll gesperrt.