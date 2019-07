Mit dem Blick zum Haupttor am Fliegerhorst Büchel/Rheinland-Pfalz stehen hier den Frieden engagierte Frauen und versichern den Beschäftigten: „Wir protestieren nicht gegen Sie, sondern wir wollen, dass diese hier gelagerten, rund zwanzig Atombomben endlich abgezogen und vernichtet werden“: Heide Mutschler und Christa Lörcher vom Friedensbündnis VS und Lore Jetter-Lörcher aus Darmstadt, sind vor Ort. Seit Jahrzehnten üben Bundeswehrsoldaten mit ihren Tornados und amerikanischen Atomsprengköpfen den „Ernstfall“ eines Atomkriegs.

Im Jahr 2010 gab es einen Bundestagsbeschluss über Parteigrenzen hinweg, diese Massenvernichtungswaffen endlich wegzuschaffen – aber keine Regierung hat das bisher verwirklicht. Seither gibt es jedes Jahr Protestwochen, wo immer mehr Menschen sich beteiligen. In diesem Jahr waren es Hunderte, die am Jahrestag des Atomwaffenverbotsvertrags nach Büchel kamen und am gemeinsamen Aktionstag der IPPNW (Ärzte gegen den Atomkrieg/Ärzte in sozialer Verantwortung) mit friedlichem Protest teilnahmen. Einer der Organisatoren war wie in den Vorjahren der Kinderarzt Ernst-Ludwig Iskenius, der lange hier in Villingen-Schwenningen als Kinderarzt und Leiter von Refugio tätig war, heißt es jetzt aus Kreisen der Aktivisten abschließend.