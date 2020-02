Der bekannte Volkskundler und Fastnachtsexperte spricht zu dem spannenden Thema „Spiel um Leben und Tod: Bräuche von Fastnacht bis Ostern“. Dabei eröffnen sich neue Einblicke in die Kulturgeschichte des christlichen Abendlandes und in geistige Zusammenhänge und Ideen, die uns Menschen von heute üblicherweise kaum noch in ihrer vollen Tiefe bewusst sind.

Der Eintritt ist frei. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich: Entweder per E-Mail an franziskanermuseum@villingen-schwenningen.de oder telefonisch (07721/822351).