von Rüdiger Fein

VS-Villingen – Es sei nicht immer einfach gewesen, aber man habe viel bewirkt in einer spannenden Zeit: Werner Herz erinnert sich an seine Zeit als Schulleiter am Villinger Gymnasium am Romäusring immer gerne zurück. Am heutigen Mittwoch wird der ehemalige Rektor 90 Jahre alt.

Besuch an alter Wirkungsstätte

Auf Einladung der heutigen Schulleitung des Traditionshauses am Romäusring und aus der Initiative von Friedemann Schmidt heraus, einem seiner Nachfolger im Amt, war Werner Herz bereits vor seinem Ehrentag in seine ehemalige Schule gekommen. In kleiner Runde erinnerte sich der ehemalige Rektor an längst vergangene Zeiten und insbesondere an die Zeiten des Umbruchs, als die Stadt Villingen sich in den 70er Jahren endlich entschloss, am Hoptbühl ein weiteres Gymnasium zu bauen, während aber gleichzeitig die Fusion mit Schwenningen erfolgte, wo aktuell der Neubau zweier Schulen viel Geld kostete.

Nicht zuletzt, weil die Schule am Romäusring immer mehr Schüler bekam – zeitweise mussten sechs Klassen in Pavillons unterrichtet werden – hatte Werner Herz gemeinsam mit dem späteren Schulleiter des Hoptbühl-Gymnasiums, Ulrich Strathmann, offene Ohren in der Politik gefunden – und das neue Gymnasium konnte gebaut werden. Mit mehr als 1000 Schülern war man am Romäusring damals an der Kapazitätsgrenze angelangt, erinnerte sich der Jubilar.

Schuften nach dem Krieg

Die eigene Karriere habe sehr holperig begonnen, erzählt Werner Herz, und erinnert sich an ein in der unmittelbaren Nachkriegszeit bestandenes, sehr schweres Abitur. Wer studieren wollte, der musste an der Uni Freiburg erst einmal sechs Wochen Aufbauarbeit leisten und Schutt schippen. Als ein Absolvent des ersten Nachkriegssemesters hat der spätere Schulleiter Latein, Griechisch, Französisch und ein wenig Philosophie studiert und war dann bald dem Ruf aus Villingen gefolgt, wo man dringend einen Lateinlehrer gesucht hatte. "Das habe ich nie bereut, auch wenn mein Elternhaus in Freiburg steht", so Werner Herz.

18 Jahre lang Rektor

18 Jahre lang war er von 1972 bis 1990 als Schulleiter verantwortlich für die Geschicke des Gymnasiums am Romäusring. Von Anfang an habe er hier viel vorgehabt, er wollte die Schule zum Leben erwecken. Es habe damals kein Schulleben gegeben, sondern ausschließlich strengen Unterricht. "Wir haben viel gekämpft damals", erinnert er sich – und man habe viel bewirkt, auch in der Zusammenarbeit mit dem Hoptbühl-Gymnasium.

Wichtig war Werner Herz immer der Kontakt der Schule in andere Länder. Die Verbindung nach Frankreich habe man ebenso gerne aufrechterhalten wie die sehr intensiven Kontakte nach England und den Schüleraustausch mit der deutschen Schule in Kairo. Jetzt gehöre seine Schaffenskraft in erster Linie seinem Garten, der ihm genug Arbeit beschere: "Haus und Garten, das hält fit", so der langjährige Schulleiter.