Klare Sache: Diese Misere geht mit Rupert Kubon heim und mit niemand sonst. Seit Jahren verhandelt der OB mit der Katzenmusik, weckt Hoffnungen, verhandelt über Kaufpreise und am Ende seiner Amtszeit schreibt er einen Brief, in dem er mitteilt, dass auch baurechtliche Gründe gegen eine Übertragung des Hauses an der Kanzleigasse 1 sprächen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder dieser Umstand ist erst jetzt im Rathaus bekannt geworden oder die Stadtverwaltung hat mit dem Verein drei Jahre lang ohne genauere Prüfung in dieser Sache verhandelt. Was bleiben wird: Kubon hält sein Versprechen nicht, das er dem Verein für die Kanzleigasse gegeben hat.

Das ist das eine. Was jetzt geschehen muss, das ist dies: Es kann überhaupt nicht sein, dass die Stadträte, die Verwaltung, die Stadtgesellschaft Villingens diesen rührigen Verein im Regen stehen lässt. Die Vergangenheit des Clubs droht in Form alter Unterlagen und Häser in der Wagenhalle zu verschimmeln, die Zukunft ist soeben durch Kubons Rückzieher geplatzt. Der Verein, die viele Jugendlichen in seinen reihen hat, Jahr für Jahr große Bälle in der Tonhalle stemmt und heimisches Brauchtum wie selbstverständlich pflegt und entwickelt, er braucht eine Lösung. Und zwar jetzt. Alles andere ist eine zusätzliche Zumutung.

