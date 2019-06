"Hilfe, unser Kind will weg." Diesen Satz hört man viele Eltern in Deutschland sagen. Immer mehr junge Menschen wollen nach ihrer Schulzeit die Welt entdecken, ehe sie ins Berufsleben starten, eine Ausbildung beginnen, oder ein Studium anstreben. Ist der Wunsch des Nachwuchses erst einmal auf dem Tisch, werden Möglichkeiten und Lösungen gesucht. Das ist mitunter nicht einfach, angesichts der vielen Anbieter und den unterschiedlichsten Programmen. Der SÜDKURIER hat sich mit zwei Teilnehmerinnen aus der Region über ihre Auslandsaufenthalte unterhalten.

Au Pair: Karen Manger aus Bad Dürrheim ist heute 22 Jahre alt und studiert Biomedizin und Chemie in Reutlingen. 2016 hat sie nach dem Abitur an einem Au Pair Programm des Anbieters AIFS teilgenommen. Ihre Eltern konnte sie schnell von der Idee überzeugen, nicht zuletzt weil sie alles selbst organisiert und sich beworben hatte. Fast eineinhalb Jahre lang lebte sie dann bei einer Gastfamilie in New York und kümmerte sich dort um die drei Kinder der Familie. "Zur Schule und zum Sport fahren", beschreibt sie ihre wesentlichen Tätigkeiten. "Ich habe aber auch mal gekocht", so Manger weiter, auch wenn das nicht ihre Aufgabe gewesen sei. "Ich hatte Glück und habe mich super mit der Familie verstanden." Bis heute hält der Kontakt und Manger hat die Familie in ihren Ferien bereits einmal besucht. Ihre Freizeit nutzte Manger zum Beispiel für einen Englisch-Kurs sowie ein Studiensemester am College. "Ich würde es sofort wieder machen. Mein Englisch ist jetzt perfekt", schwärmt die 22-Jährige. Nur knapp über 1000 Euro hat das Auslandsjahr unter dem Strich gekostet. Private Ausgaben, die über die 150 Euro Taschengeld pro Woche hinausgingen, sind nicht einberechnet.

St. Georgen/La Paz Victoria Schiestl in La Paz: Manches ist ein Kulturschock Das könnte Sie auch interessieren

High School: Ekin Birbudak aus Villingen wollte nicht bis nach dem Abitur warten. Sie verbrachte bereits während ihrer Schulzeit ein Jahr in Amerika. Dort lebte sie bei einer Gastfamilie nahe Cleveland und besuchte eine öffentliche Schule. "Schon mit zehn habe ich an so etwas gedacht. Damals hat eine Bekannte von uns ein Auslandsjahr absolviert. Das hat mich fasziniert. Das wollte ich auch machen", erinnert sich die 18-Jährige. Mit 16 hat sie ihre Eltern mit dem Traum konfrontiert. Weil sie die Organisation komplett selbst in die Hand nahm und viel Überzeugungsarbeit leistete, ermöglichten es die Eltern der 18-Jährigen schließlich und investierten über 10¦000 Euro in den Aufenthalt. Die hohen Kosten entstehen, weil Ausländer auch an öffentlichen Schulen Schulgebühr zahlen müssen. Nach Bewerbungs- und Vorbereitungsgesprächen sowie der Auswahl einer Familie ging es los. Mit ihrer Gasteltern und den Kindern verstand sie sich blendend und war schon bald fester Bestandteil der Familie. "Sie haben viel mit mir unternommen", erzählt sie. Das sei nicht immer so. Eine Freundin habe vor Ort die Gastfamilie gewechselt. Das sei jedoch ohne Probleme möglich gewesen. "Ich habe das Land, die Menschen und die Kultur kennengelernt", bilanziert sie. Eine wichtige Erfahrung sei auch gewesen, die negativen Seiten des Landes kennen zu lernen. Positiv ist ihr eine Abschlussfeier in Erinnerung geblieben. Ihre Sprachkenntnis hätten sich weiter verbessert, so Birbudak, die schon zuvor eine eins in English hatte. Als Berufswünsche gibt sie Übersetzerin und Dolmetscherin an. "Ich würde es auf jeden Fall wieder machen." Nach der Schule möchte sie erneut ins Ausland, und dabei Arbeiten und Reisen verbinden.

St. Georgen 17-jährige St. Georgenerin kämpft bald für Frauenrechte in Peru Das könnte Sie auch interessieren

Elternsicht: Ekins Mutter Gülsenem Birbudak fiel der Abschied von ihrer damals 16-jährigen Tochter nicht einfach. "Man soll Kindern erst einmal Zeit lassen, sich einzugewöhnen", erzählt sie. Auch wenn sie ihre Ekin als selbstbewusst einschätzt, seien ihr die ersten Wochen ohne Kontakt schwer gefallen. Der Vater hatte Bedenken vor der Reise, lenkte letztlich aber doch ein. Später habe man regelmäßig über das Internet Kontakt gehalten. "Sie soll sagen können, dass sie das machen durfte", so die Mutter, "auch wenn das eine Belastung für die Familienkasse war." Eine solche Erfahrung sei wichtig für ihr Leben und die Sprache, bilanziert die Mutter. Ihr war es wichtig, dass Ekin andere Kulturen kennen lernt und Spaß dabei hat.

Beratung und Betreuung: Nach der Bewerbung findet ein Bewerbungsgespräch mit den Organisatoren in englischer Sprache statt. Dies soll sicherstellen, dass die Sprachkenntnisse ausreichen, erklären Beatrix Pfundstein und Andrea Salmann, die beide hier in der Region als freie AIFS-Beraterinnen tätig sind. Danach werden passende Gastfamilien vorgeschlagen und es gibt Vorbereitungstreffen. Im Zielland stehen den Teilnehmern feste Ansprechpartner zur Verfügung und es finden Orientierungstage statt.