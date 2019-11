Seit einigen Wochen gibt es in Villingen eine Selbsthilfegruppe für Co-Abhängige. Kursleiterin „Birgit“ – Name von der Redaktion geändert – weist die Teilnehmer dabei an, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen. Doch was bedeutet Co-Abhängigkeit? Und warum werden keine Namen genannt? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Co-Abhängigkeit

Viele Menschen denken bei dem Begriff Co-Abhängigkeit an die Partner von suchtkranken Menschen. Unter Co-Abhängigkeit versteht man jedoch eine Art Beziehungsstörung. Die zeigt sich, wenn Menschen sich von anderen abhängig machen. Das kann der Partner sein, aber auch Kinder, Freunde, Eltern oder Bekannte. Betroffene versuchen, von diesen Personen Anerkennung und Zuwendung zu bekommen. Sie übernehmen ungefragt Verantwortung und versuchen zu kontrollieren. Meist verlieren sie sich dabei selbst aus den Augen. Eigene Bedürfnisse treten in den Hintergrund, Hobbys werden vernachlässigt. Betroffene leiden seelisch und am Ende auch körperlich unter diesem Drang, was bis hin zur völligen Erschöpfung führen kann.

Coda-Gruppe

Einen möglichen Ausweg bietet die Coda-Selbsthilfegruppe. Coda steht für „Codependents Anonymous„, was übersetzt „Anonyme Co-Abhängige“ bedeutet. Betroffene haben die Möglichkeit ihr Leid Gleichgesinnten zu erzählen, ganz anonym. Bei den Treffen werden nur Vornamen genannt. Anwesenheitslisten gibt es nicht. Die anderen Teilnehmer hören zu. „Das erzähle wird nicht kommentiert oder diskutiert“, erklärt die Kursleiterin, die vor einigen Jahren selbst unter Co-Abhängigkeit litt.

Blumen in der Mitte sollen den Gesprächskreis auflockern und für eine angenehme Atmosphäre schaffen. | Bild: Fröhlich, Jens

In einer Fachklinik ließ sie sich damals helfen. „Das war ein Wendepunkt in meinem Leben“, ist sie sich sicher. Viel zufriedener und liebevoller mit sich selbst sei sie heute. Die Sozialpädagogin kann auch wieder Verantwortung abgeben. Aus Dankbarkeit engagiert sie sich nun in der Coda-Gruppe und zeigt Teilnehmern anhand dem 12-Punkte-Programm einen Weg aus der Co-Abhängigkeit auf. „Dadurch keimt bei Betroffenen Hoffnung. Sie fühlen sich durch das Erzählen befreit und verstanden“, so die 64-Jährige. Das gebe ihnen neue Kraft, um in ihrem Alltag destruktive Verhaltensmuster zu erkennen und durch neue, hilfreiche und gesunde zu ersetzen.

Die Treffen sind anonym. Nur die Vornamen werden ausgetauscht. Das soll die Hemmschwelle reduzieren, sich der Gruppe anzuschließen. | Bild: Fröhlich, Jens

Gruppentreffen

Immer Montags trifft sich die Gruppe ab 18 Uhr in einem Seminarraum im Münsterzentrum. Der Eingang befindet sich im Hinterhof neben dem Kindergarten. Jeder darf vorbeikommen. Der Einstieg ist jederzeit möglich und die Teilnahme ist anonym und kostenlos.

Die Kursleiterin hat viele Infomaterialien für die Teilnehmer dabei. Denn: Co-Abhängigkeit ist für viele Menschen noch ein Fremdword. | Bild: Fröhlich, Jens

Der Ablauf der Treffen folgt einer festen Struktur. Zum Auftakt werden zum Beispiel Atemübungen gemacht. Im Anschluss lesen die Teilnehmer Passagen des 12-Punkte-Programmes vor und erzählen von ihren Anliegen. Das Gelassenheitsgebet bildet den Abschluss.