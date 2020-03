Eigentlich wären Jonas Klein und seine Mitstreiter von Fridays for Future Villingen-Schwenningen (FFF) spätestens am 24. April wieder auf der Straße gewesen. Geplant war ein weltweiter Protest der derzeit wohl bekanntesten Klimabewegung überhaupt. „Daraus wird aber wohl nichts. Wir gehen davon aus, dass der Streik nicht in der gewohnten Form stattfinden wird“, sagt Klein im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wie genau der Protest stattdessen aussehen soll, werde gerade erörtert.

Bild: Jundt, Matthias

Was dagegen bereits angelaufen ist, sind die Webiniare von Fridays for Future. „Wer will, kann sich zu diesen online zuschalten. Wir haben beispielsweise Journalisten, die etwas zum Thema Pressearbeit erzählen oder auch einen Energie-Ökonomen, der von seiner Arbeit berichtet“, sagt Klein. Es sei bei den Webinaren aber auch schon um Lesbos in Griechenland und die dortige Flüchtlingslage gegangen. Auch eine Nachhaltigkeitswissenschaftlerin habe bereits dazu beigetragen, den Horizont in Zeiten von geschlossenen Schule zu erweitern. Übertragen werden die Web-Seminare unter anderem auf Youtube.

Bild: Fridays for Future

Schon seit einigen Wochen nutzen die jungen Menschen von Fridays for Future VS und auf der ganzen Welt die Begriffe #climatestrikeonline und #netzstreikfürsklima, um ihr Anliegen für eine klimagerechtere Politik weiter in die Welt zu tragen.

Jonas Klein. | Bild: Marcel Jud

Für Samstag, 28. März, ruft FFF dazu auf, an der Earth Hour teilzunehmen. Für eine Stunde, zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr, soll jeder den Strom bei sich daheim ausschalten. „Das ist zwar nicht viel Energie, die dadurch gespart wird. Es geht hier aber mehr um die Symbolkraft der Aktion“, erläutert Klein.

Screenshot aus dem Instagram-Post von Fridays for Future VS. | Bild: Jundt, Matthias

„Wir versuchen in einem Rahmen, in dem niemand gefährdet wird, weiter auf die Themen Umweltschutz und Klimagerechtigkeit aufmerksam zu machen“, ergänzt Klein. Daher überlege sich die Bewegung, wie man von daheim aus etwas für die Umwelt tun kann.