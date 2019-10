Seit wenigen Tagen: Das Land fördert die Kommunen mit 44 Prozent, wenn sie Sozialwohnungen in kommunalem Eigentum bauen. Gemeinderat stimmt SPD-Vorschlag einstimmig zu

In der politischen Debatte um die geplante „Wohnraumstrategie„ der Stadt gibt es eine überraschende Wendung. Die Stadtverwaltung, so beschloss am Mittwoch der Gemeinderat, soll nun ausloten, ob sie nicht selbst oder aber ihr