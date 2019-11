Das Parkplatzgelände des ehemaligen Villinger Krankenhauses auf der Nordseite der Vöhrenbacher Straße wurde mittlerweile von der Stadt verkauft. Neuer Eigentümer ist die Baugenossenschaft Familienheim in Villingen, die dort neue Mietwohnungen bauen will.

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat den Verkaufsbeschluss gefasst, kürzlich informierte Oberbürgermeister Jürgen Roth in zwei Sätzen, dass das Grundstück verkauft sei. Wie weitere Recherchen des SÜDKURIER ergaben, will der Gemeinderat damit dem Wohnungsbau in der Stadt einen weiteren Impuls geben. Während auf dem ehemaligen Krankenhausgelände derzeit die heimische Bauträgergesellschaft Top Bau in großem Stile Eigentumswohnungen und einige Einfamilienhäuser errichtet, sollen gegenüber auf der anderen Seite in kleinerem Umfang kostengünstige Mietwohnungen entstehen.

Dies bestätigte Martin Renner, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft Familienheim in Villingen. „Wir haben uns für das Grundstück interessiert“, bestätigte Renner. Es gebe bislang noch keine konkrete Planung für diesen Wohnungsbau, nur einige erste Überlegungen. Für konkrete Aussagen sei es noch zu früh, da bislang auch noch keine Baugrunduntersuchung stattgefunden habe. Seitens der Baugenossenschaft werde aber wie immer preisgünstiger Mietwohnungsbau für breite Bevölkerungsschichten geschaffen. Die ersten Gespräche mit der Stadt hätten bereits stattgefunden und seien sehr konstruktiv gelaufen.

„Wir hoffen nun, bis zum Frühjahr 2020 von der Stadt Baurecht zu bekommen“, skizziert Renner den möglichen Ablauf. Die Bauzeit für ein solches Wohnbauprogramm beziffert er aus Erfahrung auf rund eineinhalb bis zwei Jahre. „Wenn alles gut läuft, könnten die ersten Wohneinheiten bis Ende 2021 bezugsfertig sein“, schätzt Renner. Die Mietkosten der Familienheim-Wohnungen lägen im Schnitt rund ein Euro pro Quadratmeter Wohnfläche unter dem für die Stadt geltenden Mietspiegel.