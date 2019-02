Die Stadt will ernst machen und finanzielle Anreize schaffen, damit Investoren mehr Sozialwohnungen bauen. Dazu gibt es einen ganzen Maßnahmenkatalog, über den der Technische Ausschuss am Dienstagabend beraten sollte. Aber: Es gibt noch Klärungsbedarf mit den Fachämtern, also wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt, auch der Gemeinderat entscheidet nächste Woche nicht darüber.

Zweite Verschiebung bei drängendem Thema: Das ganze Prozedere erinnert an die Diskussion über die Wohnraumstrategie, die eigentlich im Februar vergangenen Jahres diskutiert und verabschiedet werden sollte. Auch damals wurde der Punkt kurzfristig abgesetzt, weil es hinter den Kulissen mächtig Ärger gab und viele Dinge offensichtlich noch geklärt werden mussten. Erst im Oktober 2018 diskutierte der Rat dann über die Strategie und brachte sie auf den Weg. Damit war viel Zeit verloren, um den angespannten Wohnungsmarkt in diesem Bereich schnell entlasten zu können. Gerade die Wohlfahrtsverbände, die viele verzweifelte Wohnungssuchende betreuen, warteten händeringend auf die Wohnraumstrategie. Jetzt also eine erneute Verschiebung bei einem der wichtigsten Punkte der Wohnraumstrategie: Der Maßnahmenkatalog, um Bauträger beim Sozialwohnungsbau zu unterstützen und eben Anreize zu schaffen.

Das ist geplant: Vorgesehen sind in dem Papier, über das am Dienstag eigentlich diskutiert werden sollte, Baukostenzuschüsse, Reduzierung von Gebühren bis hin zu günstigeren Verkaufspreisen für Grundstücke. Für Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Familienheim, wäre dieser Maßnahmenkatalog, wenn er denn so beschlossen wird, ein Schritt in die richtige Richtung. Anreize seien dringend notwendig: „Es kann nicht sein, dass die Kommunen immer nur fordern, sie müssen auch fördern.“ Merkle beurteilt die geplante Förderung so: „Es mildert den Schmerz etwas ab für die Investoren, die hier ohnehin etwas geplant haben.“ Die momentan vorgesehenen Anreize seien aber sicher zu gering, um wirklich fremde Investoren nach Villingen-Schwenningen zu locken. Bis zu 7500 Euro Baukostenzuschuss könnte es für eine 60-Quadratmeter-Wohnung bei einer Laufzeit von 25 Jahren geben. Bei einem Gebäude mit zehn Wohnungen wären dies 75 000 Euro. Auch könnte der Erbau-Zins reduziert werden.

Da momentan nicht klar ist, wie es auf dem Mangin-Areal weitergeht, ob die zentrale Verwaltung wirklich hier realisiert wird, kann das Bündnis Faires Wohnen auch nicht mit dem Bau von Sozialwohnungen beginnen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Komplizierte Vorschriften: Wie Familienheim-Vorstandsmitglied Martin Renner ergänzt, sind vor allem auch die komplizierten Regelungen ein Hemmnis: „Das ist schon ein riesiger Aufwand und man muss viele Dinge im Auge haben.“ Wenn zum Beispiel vorgeschrieben ist, dass ein Kinderzimmer zehn Quadratmeter haben muss, darf von dieser Größe nicht abgewichen werden, egal wie die Gegebenheiten vor Ort sind." Unter Umständen sind sogar Sanktionen und Strafzahlungen fällig, wie Renner ausführt. Rainer Müldner, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (wbg) betont: „Der Handlungsspielraum der Kommunen ist hier begrenzt.“ Wenn man den Bauträgern Zuschüsse gewährt oder anfallende Kosten reduziert, könne die Stadt „sehr gute Anreize“ schaffen.

Schnell voran gehen die Umbauten der alten Franzosenwohnungen in der Kirnacherstraße, hier sollen Studentenwohnungen entstehen, auch dieser Gebäude stehen somit vorerst nicht für Sozialwohnungen zur Verfügung. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Stellplätze als Hindernis : Allerdings bedauern sowohl Rainer Müldner als auch Sebastian Merkle, dass der Gemeinderat es vor einiger Zeit abgelehnt hat, bei gefördertem Wohnungsbau die Zahl der Stellplätze auf 0,7 pro Wohneinheit zu reduzieren. „Das ist ein riesiges Handicap“, so Merkle. Es gebe kaum ausreichend Grundstücke und „die asphaltieren wir dann fürs Parken zu.“ Eine Tiefgarage sei „immens teuer“ und könne beim Sozialwohnungsbau nicht „querfinanziert“ werden. Merkle betont, dass die Reduzierung von Stellplätzen die Stadt vor allem kein Geld kosten würde wie alle anderen vorgeschlagenen Maßnahmen. „Man muss da ja auch an den Steuerzahler denken.“ Rainer Müldner fragt auch kritisch, was uns das Auto „wert sei“. Er sieht in den Stellplatzvorgaben ein klares Hemmnis, Wohnraum zu schaffen. „Vor allem frage ich mich, was in zehn oder 20 Jahren mit all den Tiefgaragen geschieht, da sich im Automobilbereich sicher extrem viel verändert.“ Im Sperberfair und auch im Neckarfair habe man bewusst auf teuere Tiefgaragen verzichtet, um den Mietpreis niedrig zu halten. „Allerdings funktioniert das nur, wenn das Grundstück entsprechend ausgelegt ist, um Stellplätze anlegen zu können", so Müldner. Auch er klagt über ausufernde Vorschriften, so seien die Bauvorschriften von Anfang der 90er Jahre bis heute von 2500 auf weit mehr als 10 000 gestiegen.

