Am kommenden Wochenende, von Freitag, 25. Oktober, von 15 bis 20 Uhr und am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 18 Uhr laden der Familienbetrieb Wein-Riegger und seine Winzer ein zur beliebten Weinmesse. Zweimal im Jahr präsentiert Wein-Riegger nicht nur neue edle Tropfen aus europäischem Anbau. Auch die für ihre Weine verantwortlichen Winzer sind in Villingen im Industriegebiet Vockenhausen mit von der Partie, geben gerne Auskunft und lassen den Weinkenner auch ihre neuesten Kreationen probieren.

Kräftige Rotweine

Vertreter vieler Europäischer Weingüter werden wieder persönlich dabei sein und Rede und Antwort zu Fragen rund um die edlen Tropfen stehen. Selbstverständlich kann auch jeder Wein der anwesenden Winzer probiert werden. Dieser Herbst wird europäisch geprägt sein. Weine aus Spanien, Frankreich, Italien und natürlich aus Deutschland sind die Schwerpunkte im Angebot. Die Kaminsaison steht vor der Tür und für viele Genießer gehört zu einer solch gemütlichen Atmosphäre einfach ein edler Roter dazu. Aber auch manch schmackhafter Weißwein ist hier bestens geeignet. Die besten Tipps holt man sich natürlich beim Winzer direkt. Kräftige Rotweine und anspruchsvolle Weißweine wollen probiert werden.

Die Winzer sind dabei

„Wir legen Wert darauf, dass es nicht die ganz großen Weingüter sind, die bei uns ihre Schätze kredenzen“, erklärt Sebastian Lauinger. Deshalb findet man an den im Hause Riegger fast schon traditionellen Weinmessen immer wieder alteingesessene Winzerfamilien, die ihre besonderen Weine mitbringen und an ihrem Stand auch gerne Auskunft geben über ihre besonderen Anbaumethoden, über die Bodenbeschaffenheit und die Lagen. „Man erfährt, wer eigentlich hinter dem Wein steht“, freut sich Lauinger. Die Winzerfamilien, von denen einige bereits seit Jahren zur Weinmesse kommen, unterhalten sich gerne mit ihren Endabnehmern und sprechen die eine oder andere Empfehlung aus. Der direkte Kontakt und die emotionale Nähe zu den Winzern war im Hause Wein-Riegger schon immer wichtig und steht als weiteres Qualitätsmerkmal.

Freuen sich auf gewohnt guten Zuspruch an beiden Tagen: Lisa Lauinger, Sebastian Lauinger, Christopher Lauinger.

Bild: Rüdiger Fein

Die Teilnehmer aus Deutschland sind: Arndt Köbelin vom Kaiserstuhl, das Weingut Büchin aus dem Markgräflerland, Weingut Lang aus Munzingen, Tobias Köninger aus der Ortenau, Siegbert Bimmerle aus der Ortenau, Eberbach-Schäfer aus Württemberg, das Weingut Durbach aus der Ortenau, das Weingut Oberkirch und Weingut Hex vom Dasenstein kommen ebenfalls aus der Ortenau, das Weingut Jechtingen ist am Kaiserstuhl zuhause und neu im Sortiment ist das Weingut Gehring aus Rheinhessen.

Die Europäer

Aus dem europäischen Ausland reisen folgende Winzer an. Aus Spanien kommen: die Bodega Tobia mit einem Rioja Alta, bei der Bodega Escudero probiert man den Rioja Oriental, die Bodega Illana bietet ihren Ribera del Jucar an, und am Stand der Bodega Arrocal gibt es einen feinen Ribera del Duero. Natürlich bringen alle Anbieter viele weitere köstliche Tropfen zum Probieren. Aus Italien kommt Giarola Vini mit einem Veneto, die Fina Vini aus Sizilien ist mit edlen Weinen dabei, und das Weingut Cantele aus Apulien reist am Samstag an. Aus Frankreich werden Weine von Château Labadie und Pontet Barreil vorgestellt.

Das Weinhandwerk

Bei Riegger weiß man, dass die guten und besonderen Weine immer in mühevoller Handarbeit entstehen und dass ein sorgfältig betriebenes Handwerk zu den Rezepten eines guten Weines gehört. „Man kennt sich“, sagt Sebastian Lauinger – und vielen Winzern ist man seit Jahren freundschaftlich verbunden.

Kulinarisches

Damit man auch den kleinen Hunger zwischendurch stillen kann, bietet der Weinhändler Riegger leckere Flammkuchen an. Zusätzlich werden neben dem Ausschank der schönen Weine auch die weiteren kulinarischen Ansprüche der Weinliebhaber befriedigt. So bietet Berthold Pfaff von der Villinger Käsegalerie interessante Genüsse, während der Weinverkostung stellt Oliver Bittlingmaier live seine begehrten Konfitüren her und bietet seine köstlichen Schokoladen an. Natürlich hat das Weinhaus Riegger neben den oben angegebenen Probierzeiten auch an diesem Wochenende zu den normalen Öffnungszeiten (Freitag 9 bis 20 Uhr und Samstag 8 bis 18 Uhr) geöffnet.