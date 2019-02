von Alexander Hämmerling

Bei der Ablehnung von städtischen Satzungen verfügt der Weilersbacher Ortschaftsrat über einige Erfahrung, mehrfach hat er die Neufassung der Baumschutzsatzung abgelehnt. Nun stimmte der Rat auch der Neufassung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr nur unter Vorbehalt zu. Man fürchtet finanzielle Mehrbelastungen für Vereinsveranstaltungen.

Kostenersatz muss neu geregelt werden

Basierend auf dem neuen Feuerwehrgesetz mit Beschluss im Landtag von Ende 2015 muss auch in Villingen-Schwenningen der Kostenersatz für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr neu geregelt werden. „Wir sind hiermit schwer im Verzug. Auch die Problematik um die Vakanz eines städtischen Gesamtkommandanten vom letzten Jahr hat hierzu beigetragen“, sagte der Leiter des Bürgeramts, Ralf Glück. Eine wesentliche Änderung der Satzung sieht eine Abrechnung der Einsatzkosten von Fahrzeugen und ehrenamtlichem Personal der Feuerwehr nicht mehr nach Pauschalbeträgen, sondern nach Stundensätzen vor. „Es handelt sich um Kosten, die die Stadt bei Einsätzen der Feuerwehr erhebt. Es handelt sich hierbei nicht um Verwaltungskosten, sondern Vorhaltekosten, die der Stadt zur Finanzierung von Fahrzeugen und Feuerwehrpersonal tatsächlich anfallen“, sagte Glück, der diese Tatsache bisher in der Öffentlichkeit nicht korrekt kommuniziert sah.

Von 3,35 Euro auf 10 Euro

Soweit konnte sich der Weilersbacher Rat mit dem neuen Kostenverzeichnis, das auf Kalkulationen der Feuerwehrverwaltung beruht, anfreunden. Bis auf die Kosten-Passage: Diese sieht nämlich eine Steigerung des Kostenersatzes für ehrenamtlich Wachdienstleistende von bisher 3,35 Euro auf zehn Euro pro Stunde vor. Der Rat sieht hier insbesondere für die lokalen Vereine eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung.

Brandsicherheitswache nicht bis zum Schluss?

„Bei Veranstaltungen kommerzieller Natur kann ich eine solche Rechnung verstehen. Aber Vereine bieten Veranstaltungen doch in erster Linie, um sich öffentlich darzustellen“, monierte die Rätin Anita Seemann, deren Meinung sich die anderen Räte weitgehend anschlossen. „Die Kosten für Vereine hinsichtlich Brandsicherheitswache hängen auch davon ab, wie man eine Veranstaltung konzipiert“, warf Glück ein. Ortschaftsrat Roland Schuler, der nach seiner Wahl zum Abteilungskommandanten der Weilersbacher Wehr bei der Sitzung in seiner Position einstimmig bestätigt wurde, bemerkte: „Eine Brandsicherheitswache braucht nicht bis zum Schluss auf einer Veranstaltung zu bleiben. Wenn der Andrang nachlässt, kann sie auch früher wieder gehen.“

Zustimmung nur unter Vorbehalt

So stimmte der Weilerbacher Rat der neuen Satzung bis auf die monierte Passage mit einer Enthaltung zu. Die Forderung: Bei kommerziellen Veranstaltungen solle die neue Kalkulation gelten, bei Veranstaltung von Vereinen sei der alte Stundensatz beizubehalten. Dies sei in der Satzung deutlich festzuhalten, so der Empfehlungsbeschluss des Rats an den Gemeinderat.