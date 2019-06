von Roland Dürrhammer

Nur noch alle zwei Jahre wird es künftig in Marbach einen Fasnachtsumzug geben, gab der wiedergewählte Vorsitzende Matthias Lachnit bei der Jahreshauptversammlung bekannt. Personelle Probleme, Auflagen und die Kosten seien die Gründe für die Entscheidung gewesen. „In den ungeraden Jahren gibt es den Umzug und in den geraden Jahren das Narrenstüble bei der Villinger Fasnet“, so Lachnit.

Man müsse die Arbeitsbelastung minimieren, weil immer weniger Leute zum Mithelfen bereit seien, forderte der Vorsitzende. „Und dann fahren die Leute, die nicht helfen konnten, winkend durch den Ort“, ärgert sich Lachnit. Schon 2018 wurde der Hexenball aus denselben Gründen abgeschafft, weil beide Veranstaltungen den Hexen ein sattes Minus beschert hatten. „Beim Narrenstüble ist der Aufwand geringer, dafür stimmt der Ertrag“, berichtet Lachnit.

Nur 36 Prozent laufen mit

Der Wegfall des Hexenballs zeigte im Kassenbericht von Alex König bereits seine Wirkung und die Hexen konnten 2018 mit einem Plus abschneiden, was aber vom Minus aus den Vorjahren wieder aufgezehrt wurde. Mit der Fastnacht 2019 zeigte sich Lachnit insgesamt zufrieden. „Die Teilnahme an den Umzügen hat allerdings noch Potential nach oben“, so Lachnit zur Statistik, aus der hervor ging, dass bei zwölf Umzügen durchschnittlich 36 Prozent der Hexen teilnahmen.

Etwas geknickt nahm Lachnit das Ergebnis seiner Wiederwahl entgegen. Zehn von 48 Stimmberechtigten hatte sich in der geheimen Wahl ds Vorsitzenden enthalten. Kassiererin Alexandra König hatte mit Sarah Völkel sogar eine Gegenkandidatin und wurde am Ende mit 29 Stimmen wiedergewählt. Völkel erhielt 18 Stimmen, ein Mitglied enthielt sich in der geheimen Abstimmung. Als Beiräte wurden Klaus Völkel, Michael König, Benedikt Reiser und Klaus Eller gewählt. Für 25-jährige Mitgliedschaft bekamen Melanie Menge und Alois Oberföll den goldenen Vereinsorden von Lachnit überreicht.