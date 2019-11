von Rolf Hohl

Es ist nur ein kleiner Punkt, aufgesprüht mit blauer Farbe, der die letzten sichtbaren Spuren eines Lebens verschwinden lässt. Denn nur kurze Zeit später rollt auf dem Villinger Friedhof ein kleiner Bagger an, greift nach dem Grabstein, reißt ihn aus der Verankerung und fährt damit davon.

Solche Grabräumungen gibt es immer wieder, nach 25 Jahren bei Sarggräbern, nach 15 Jahren bei Urnengräbern. Sie schaffen damit auch notwendigen Raum für neue Gräber und Begräbnisarten.

Und Begräbnisarten gibt es viele, wie Maria Storz erklärt. Sie ist die Leiterin des Bestattungswesens von Villingen-Schwenningen und kann an die 20 Begräbnisarten aufzählen, die auf den städtischen Friedhöfen angeboten werden.

„Für Angehörige auch eine Kostenfrage„

Mehr als 60 Prozent, so sagt sie, würden sich aber mittlerweile für ein Urnengrab entscheiden. „Seit das Sterbegeld 2004 abgeschafft wurde, sind Beisetzungen für viele Angehörige auch eine Kostenfrage geworden.“ Nachdem 1972 auf dem Villinger Friedhof die ersten Urnenwandgräber angelegt wurden, sei die Nachfrage stetig gestiegen.

Und auch die Bereitschaft, Erdgräber mit viel Arbeit und Zeit zu pflegen, sei im Laufe der Jahre stetig zurückgegangen. „Das hängt mit der wachsenden Mobilität der Menschen zusammen, wodurch etwa die Kinder oft weiter weg von den Eltern wohnen und die aufwendige Grabpflege nicht selbst leisten können“, sagt Storz.

Urnenwandgräber wie diese benötigen vergleichsweise wenig Platz und werden immer öfter nachgefragt. | Bild: Rolf Hohl

Die Urnenwände sind eine Folge davon und gleich am Friedhofseingang zu sehen, wo mittlerweile ein kleines Labyrinth steht, das eigens zu diesem Zweck angelegt wurden. „Die sind sehr pflegeleicht und bieten trotzdem die Möglichkeit, Blumen und Grabschmuck anzubringen“, erklärt sie.

Gerade letzteres sei für viele Angehörige wichtig, weshalb auch Kurzgräber von einem Meter Länge für Sargbestattungen gerne gewählt würden, die dennoch eine gärtnerische Gestaltung zulassen, so Storz.

Diese neue Form der Urnen-Familien-Partnergräber mit den charakteristischen Stelen in der Mitte bieten Platz für bis zu acht Urnen. | Bild: Rolf Hohl

Auch Urnen-Familien-Partnergräber werden aus diesem Grund beliebter. Sie sind eine relativ neue Erscheinung auf dem Villinger Friedhof, die gleich mehrere Entwicklungen in der heutigen Begräbniskultur widerspiegelt. Sie finden auf relativ kleinem Raum Platz, sind mit der charakteristischen Stele in der Mitte auffallend schlicht gehalten und lassen dennoch Fläche für eigene Gestaltungsideen rund herum.

„Jede der vier Seiten hat ihr eigenes Thema, das durch ein Symbol dargestellt wird, meist sind es florarle Motive wie Blumen oder Blätter“, erklärt Maria Storz. „Die komplette Grabpflege bei dieser Grabart übernehmen die Gärtner der Technischen Dienste, sodass die Angehörigen sich nicht darum kümmern müssen.“

Die eigene Beerdigung organisieren

Oft seien es Kostengründe, weshalb sich die Verstorbenen und ihrer Angehörigen dazu entscheiden, sich in einem Gemeinschaftsgrab beisetzen zu lassen. „Besonders ältere Leute sorgen heute oft vor und organisieren noch zu Lebzeiten ihre Beerdigung“, sagt Storz.

Der Gedanke, den Angehörigen danach finanziell zur Last zu fallen, treibe viele um und lasse sie irrtümlich anonyme Begräbnisse wählen, die dann von den Hinterbliebenen nicht mehr ausfindig gemacht werden könnten. Und weil auch diese immer älter werden, verändern sich ebenso die Ansprüche an einen Friedhof wie den in Villingen.

VS-Villingen Sterne und Spenden für die Sternenkinder Das könnte Sie auch interessieren

Zwischen knappen Mitteln und Würde

„Heute braucht man mehr Platz für die Wege, dass auch Rollatoren hindurchpassen“, erklärt sie. Und: „Die Plätze gleich am Friedhofseingang sind die beliebtesten, weil man dann nicht so weit gehen muss.“

Es ist eine stetige Gratwanderung zwischen begrenzten finanziellen Mitteln und dem Erhalt der Würde der Verstorbenen, die Maria Storz und die Friedhofsangestellten leisten. Immerhin werden auf den zwölf Friedhöfen der Doppelstadt jährlich knapp 1000 Verstorbene beigesetzt, Platzprobleme, so sagt sie, gebe es deswegen noch keine.

Nach 15 Jahren werden Urnengräber wieder abgeräumt, worüber die Angehörigen im Vorfeld informiert werden. | Bild: Rolf Hohl

Weil immer wieder Flächen geschaffen werden, und weil immer wieder Gräber abgeräumt werden. Nur die letzten Ruhestätten von Kriegs- und Gewaltopfer dürfen ewig bleiben, sie haben per Gesetz ein dauerhaftes Ruherecht. Für die meisten anderen ist auch der Friedhof nur eine Zwischenstation.