von Redaktion

Im Mai ist der Einbau von einer dünnen Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (DSK) in verschiedenen Straßen im Stadtgebiet geplant. Um eine möglichst dauerhafte Instandsetzung zu erreichen, wird hierbei der marode Straßenbelag punktuell saniert.

Des Weiteren müssen bestehende Schachtabdeckungen, Schieber und Randsteine an den neuen Fahrbahnbelag angepasst werden. Diese erforderlichen Vorarbeiten beginnen in der Peterzeller Straße im Stadtbezirk Villingen voraussichtlich am Dienstag, 12. März, durch die Technischen Dienste VS und werden im Laufe der Woche abgeschlossen. Das teilt die Stadt am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Sämtliche Arbeiten in der Peterzeller Straße müssen unter Vollsperrung durchgeführt werden, eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert. Ersatzhaltestellen für den Busverkehr sind ebenfalls eingerichtet. Die Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig an den Haltestellen einzufinden und auf die Fahrplanaushänge zu achten.

Die Vorarbeiten zu den Straßensanierungen werden anschließend in der Weiherstraße, der Pfaffenweiler Straße und im Stadtbezirk Schwenningen weitergeführt. Die Stadt bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten zur Instandsetzung der Infrastruktur und die damit verbundenen Einschränkungen und Umleitungen.