Schon Wochen zuvor freuen sich viele Villinger auf die Blumenteppiche und die Prozession an Fronleichnam. Sie fragen daher öfters nach: Wie läuft es dieses Jahr, wenn die Rietstraße saniert wird? Dieser Teil der Fußgängerzone war bisher ein wichtiger Bestandteil des Prozessionswegs, nun wird er saniert. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Route und auf das Auslegen der farbenfrohen Blumenteppiche. Beim Münsterpfarramt sind die Verantwortlichen mehrere Möglichkeiten durchgegangen, letztendlich trafen sie nun vergangene Woche eine Entscheidung, berichtet Uschi Schwert vom Organisationsteam der katholischen Seelsorgeeinheit.

Etwa 200 Helfer dabei

Fronleichnam fällt dieses Jahr auf den 20. Juni – rund 200 Helfer werden dann wieder möglichst perfekte Blumenteppiche legen. Lange blieb es dieses Jahr unklar, wo genau – sicher war nur, dass es in der Rietstraße nicht geht. Inzwischen ist die Strecke fix: Die Prozession führt durch die Kanzleigasse, wo erstmals ein Blumenteppich gelegt wird – am Münsterzentrum vorbei. Dort schmücken die Frauen von St. Konrad, die bisher für einen Brunnen in der Rietstraße verantwortlich waren, die Fidelis-Frauen, bisher zuständig für den Radmacherbrunnen, übernehmen einen, beim früheren Seifenmerz, in der Oberen Straße.

Bild: Steller, Jessica

Erstmals in den Ring

Vom Münsterzentrum biegen die Gläubigen auf den Rad- und Fußweg des Benediktinerrings ein. Hier wird der Blumenteppich unterbrochen. „Wir haben uns das lange überlegt“, sagt Schwert, allerdings hätte es keinen Sinn gemacht. Da dort auch Radler und Fußgänger unterwegs seien, der Weg nicht so breit ist, wären die aufwändigen Bilder schnell zerstört worden. Dann biegt die Prozession in das Obere Tor ein, am Marktplatz wendet sie und führt am Café Raben wieder auf den Münsterplatz. Auch diese Passage wird geschmückt. Den Altar am Marktplatz übernehmen der Villinger Florist Patrick Weigert und sein Team, den Narrobrunnen Elke Fischer und Sabine Schroer. Den zweiten großen Altar auf dem Münsterplatz schmücken die Münsterfrauen.

Auch Schülerinnen sind gefragt – wie hier 2018. Bild: Anja Greiner | Bild: Greiner, Anja

Sammler sind gefragt

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen auf den hohen katholischen Feiertag, der offiziell Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi genannt wird, auf Hochtouren. Am wenigsten Sorgen bereitet Uschi Schwert das Wetter. Da gebe es jedes Jahr ein Wehklagen: Mal sei es zu feucht, dann wieder zu trocken. „Doch einen Blumenteppich brachten wir noch immer zustande.“ Möglicherweise sei in diesem Jahr der Flieder bereits verblüht, dann kämen Margeriten und Lupinen verstärkt zum Zug. Viel schwieriger sei es, ausreichend Helfer zum Pflücken zusammenzubringen. In der Regel werden die Blüten am Wochenende vor Fronleichnam gesammelt.

Patrick Weigert und Uschi Schwert sind schon einige Jahre dabei. | Bild: Lange, Tobias

Vorbereitungen laufen

Über helfende Hände würde sich auch Patrick Weigert freuen. Er sucht schon im Vorfeld nach Wiesen und lotet die Möglichkeiten zum Pflücken aus. Er selbst ist dabei, aber er räumt ein: Es sei schwierig, Helfer zu finden – jedes Jahr gestalte sich die Suche zu einer Kugelfuhr. „Wir brauchen die Helfer“, betont Uschi Schwert, denn ohne sie keine Blumen und keinen Blumenteppich.“

Auch Männer benötigt

Dabei sollten sich nicht nur Frauen angesprochen fühlen. Wer glaubt, das sei wegen des Blumenauslegens vor allem ihre Tätigkeit, kennt den ganzen Aufwand nicht, der dahintersteckt. Teile der Vorbereitungen seien anstrengend. So müssten die Bretter für die Blumenteppiche ausgelegt, außerdem Stämme für den Aufbau der Altäre befestigt werden. „Wir können also auch Männer brauchen“, sagt Schwert lachend. Für das Organisationsteam ist die geänderte Prozessionsführung eine einmalige Angelegenheit. Nächstes Jahr, wenn die Rietstraße wieder saniert ist, kehre die Villinger Münstergemeinde wieder an den angestammten Platz in der Rietstraße zurück. Dann sei wieder alles beim Alten, meint Schwert, und sie klingt irgendwie erleichtert.

