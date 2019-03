von Uwe Spille

Angekündigt war der Auftritt von Kabarettist Jochen Malsheimer eigentlich im Theater am Ring. Doch just an diesem Tage wurde selbiges aufgrund eines Dachschadens vom Statiker vorsorglich für den Publikumsbesuch gesperrt (wir berichteten). So musste die Bühne für Jochen Malmsheimer für alle überraschend und sehr kurzfristig in die stabil in sich ruhende Neue Tonhalle verlegt werden.

Dobmeier: Nur ein Balken gebrochen

Kulturamtsleiter Michael Dobmeier selbst relativiert in seiner Begrüßung des Publikums an fremden Ort die schon kursierenden Gerüchte über einstürzende (Theater)-Altbauten. Zwar sei der Dachstuhl aus dem Jahr 1932, bekundet Dobmeier. Doch nur ein Balken sei hier, wohl bedingt durch Schneelast und Winddruck der letzten Tage, gebrochen und habe den Dachstuhl leicht verschoben. Der Statiker sei verpflichtet gewesen, hier vorsorglich den Zutritt zu verbieten, das Ganze sei aber halb so wild, beschwichtigt der Kulturamtsleiter.

Es war Mitte der 90-er Jahre, als Jochen Malmsheimer schon einmal in Villingen zu Gast war. Mit seinem Kollegen Frank Goosen trat er beim Innenhoffestival mit dem Wortkabarett "Tresenlesen" auf. Diese Lesung sorgte einst auch beim heutigen Rezensenten selbst für heftigstes Vergnügen an spottreichen, hintersinnigen und erlesenen humoristischen Wortbeiträgen. Jetzt also, über 20 Jahre später, tritt derselbe Jochen Malmsheimer, mittlerweile allerdings im Olymp der deutschen Kabarettisten angelangt und allein, wieder in Villingen vor ein ungleich größeres Publikum auf die Bühne.

Neue Erkenntnis

Die Steilvorlage mit dem Dachschaden des Theaters nimmt natürlich Jochen Malmsheimer, der danach vorsichtig die Bühne betritt, genüsslich aufs Korn. Er habe sich, so versichert er mit ernster Miene, vor Beginn der Veranstaltung vom ordnungsgemäßen Zustand des Tonhallen-Dachstuhls überzeugt. Nun steht er da, mit seinem dicken, schwer wirkenden Buch in der Hand, aus dem er sogleich zu lesen beginnt. Für manche ist dies eine ganz neue Erkenntnis, sie kennen sie ihn nur aus der Fernseh-Anstalt.

Hurrikan an Worten

Der Mann liest? Ja, was, ist man hier in einem Kabarett oder in einer Lesung? Doch solche Bedenken werden in den nächsten Stunden hinweggefegt. Denn das, was dem geneigten Zuhörer da widerfährt, ist ein sprichwörtliches Gewitter, ein Bombardement, ein Tremolo, ein Hurrikan an Worten, der sich im Saal entfalten wird und höchste Konzentration verlangt. Nicht nur vom Publikum, sondern vor allem vom Vortragenden, der aus seiner Lesung eine Lese-Show macht.

Turbulente Busreise

Diese Lese-Show muss erlebt werden. Unsinnig, Textbrocken aus dem Zusammenhang reißen zu wollen. Was bleibt, ist eine Zusammenfassung dessen, um welche Situationen sich die Malmsheimersche, hyperaktivistische Gedankenwelt dreht. Der rote Faden ist eine Busreise nach Venedig, auf die sich der Protagonist, gezwungenermaßen da verheiratet und ein ergebener Gatte, auf Beschluss seiner Ehefrau begibt. Der Horror der Reise, die Albträume, die ihn befallen, die Traumfiguren der Kindheit, die ihm begegnen und die Sinnlosigkeit menschlichen Strebens nach Bildung angesichts einer Generation, die ihren Wortschatz aus Pokémon- und Grand Theft Spielen bezieht, zieht sich teils im aberwitzigen, akrobatisch anmutenden Sprachtempo durch den Abend.

Wortsturm überstanden

Wer dem folgen will, muss höllisch aufpassen. Und obschon auf dem Ortseingangsschild von Villingen-Schwenningen, wie es Malmsheimer frech anmerkt, die Bezeichnung "Universitätsstadt" fehlt, scheint das Publikum ihm gern und gut gefolgt zu sein, stürmisch jedenfalls der Applaus. Und auch die Tonhalle hat den Wortsturm klaglos überstanden.