von Friedhelm Schulz

Stühlerücken in der russischen Partnerstadt Tula: Yuri Zkipurij, bisheriger Sprecher der Städtischen Duma und somit oberster Repräsentant der Stadt, wechselte ins Gebietsparlament. Seine Nachfolgerin ist mit Olga Sljussarewa eine bekannte russische Sportlerin. Sie war unter anderem 2004 Olympiasiegerin im Radrennen. Yuri Zkipurij war noch Ende Juli in VS zu Gast und hatte mit Oberbürgermeister Roth eine Wiederbelebung der einst aktiven Städtepartnerschaft verabredet.

Geringe Wahlbeteiligung

Der Personalwechsel ist wohl ein Ergebnis der russischen Regionalwahlen im September. Der gelernte Mediziner Zkipurij hatte nach der Wahl auf seinen Sitz im Stadtparlament verzichtet und wechselte ins Gebietsparlament, das mit unserem Landtag vergleichbar ist. Bei den Wahlen in Tula hatte die Regierungspartei Einiges Russland zwar 37 Prozent der Stimmen erhalten, aber deutliche Verluste erzielt. Mit 16 Prozent kamen die Kommunisten auf Platz zwei und die LDPR mit zwölf Prozent auf den dritten Platz. Die Wahlbeteiligung lag übrigens bei unter 30 Prozent.

Weltmeisterin und Olympiasiegerin

Zur neuen Vorsitzenden der Tulaer Duma und damit zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde Olga Sljussarewa, eine populäre Sportlerin, die ebenfalls der Mehrheitspartei Einiges Russland angehört. Sie war Allround-Radfahrerin und errang ab 1995 zahlreiche Erfolge. International machte sie erstmals 1995 bei den Bahn-Weltmeisterschaften in Bogotá auf sich aufmerksam, als sie Vize-Weltmeisterin im Sprint wurde. 1998, 1999, 2001 sowie 2005 wurde sie Europameisterin. 2003 und 2005 wurde sie Weltmeisterin im Scratch und 2004 Olympiasiegerin im Punktefahren; zudem gewann sie eine Bronzemedaille im Straßenrennen. 2009 beendete sie ihre Radsportlaufbahn. Sie ist verheiratet, hat vier Kinder und sitzt seit 2012 in der Duma der Stadt Tula, wo sie bisher Vorsitzende des Ausschusses für Jugend und Sport war.