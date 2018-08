Klaus Rappenberger, Ehrenkommandant der Feuerwehr Villingen-Schwenningen, ist an diesem Donnerstagmorgen nicht im Löscheinsatz, sondern im Gieß-Einsatz. Seit Mittwoch arbeiten sie sich in den Ringanlagen von Baum zu Baum. Angefangen haben sie am Zollhaus, Donnerstagvormittag sind sie vor dem Bickentor angelangt.

Bild: Greiner, Anja

Wichtig, sagt Klaus Rappenberger, ist der ganze Bereich von den Wurzeln. Wie weit die Wurzeln reichen, erkennt er an der Ausladung des Baums. Die Äste zeigen auch an, wie weit die Wurzeln nach außen schlagen.

Bild: Greiner, Anja

Bild: Greiner, Anja

Erstmals seit 1993 muss die Feuerwehr in diesem Jahr die Stadt bei der Bewässerung unterstützen. Die Technischen Dienste kommen mit dem Wässern der Neuanpflanzungen (4500 Bäume und Sträucher) sowie 140 Blumenkübel im Stadtgrün nicht mehr hinterher. "Wir haben nur begrenzt Personal und Fahrzeuge", sagt Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Mit fünf Fahrzeugen sind die Mitarbeiter seit es so heiß ist täglich unterwegs um mehrmals die Pflanzen und Bäume zu gießen. Erstmals haben sie dieses Jahr auch sogenannte Wassersäcke – dicke Plastiksäcke – an einigen Bäumen angebracht, die dafür sorgen, dass die Bäume durchgehend Wasser bekommen.

