Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Wasser ist besser als nichts: Einbrecher erbeutet zwei Sprudelkisten

Er war offenbar durstig, jener Einbrecher, der zwischen vergangenem Freitag und Dienstag in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Riemenäckerstraße in Schwenningen eindrang. Seine Beute: Zwei Sprudelkisten.