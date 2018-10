von Lea Spormann

VS-Villingen – Moderne Medien regieren unseren Alltag und immer mehr Kinder und Jugendliche lassen sich einfangen von Playstation, Computer- und Handyspielen. Dennoch gibt es noch junge Menschen, die lieber rausgehen in die Natur, statt täglich vor dem Computer zu sitzen. Der SÜDKURIER war bei der christlichen Pfadfinderschaft der Royal Ranger vom Stamm 191 in Villingen und hat sich erkundigt, was die Jugend von heute noch am Pfadfinderleben begeistert.

Der Stamm 191 in Villingen ist einer von vier Stämmen in Villingen-Schwenningen. Die 110 Mitglieder treffen sich regelmäßig freitags um 18 bis 20 Uhr in der evangelischen Freikirche in der Lantwattenstraße 4. Die Pfadfinder sind je nach Alter und Geschlecht in verschiedene Teams aufgeteilt. Ab sechs Jahren darf man zu den Rangern kommen und gehört zu den „Startern“, ab neun zu den „Kundschaftern“, ab zwölf zu den „Pfadfindern“ und ab 15 bis 18 zu den „Pfadrangern“. Danach machen viele Rangers eine Leiterausbildung, um neuen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. Die Teams haben jeweils einen Tiernamen, den sie selbst wählen dürfen.

Julian Riedmüller (19) ist einer von vielen Leitern bei den Royal Rangern. Er ist im Team der „Silberrücken“, einem achtköpfigen Jungsteam. Das Pfadfinderleben ist für ihn eine echte Leidenschaft, sagt er. Außerdem will er den Kindern Gott näher bringen. Bei der Frage, warum man bei den Rangern mitmachen sollte, sagt er: „Es gibt Pseudoabenteuer und echtes Abenteuer. Und bei uns findet man das echte, überraschende Abenteuer“. Außerdem erzählt er, hat er bei den Rangern seine besten Freunde kennengelernt und mit diesen viele unbezahlbare Stunden erlebt. Zum Beispiel eine Kanutour über mehrere Tage, bei der er gelernt habe, „sich auf seine Freunde zu verlassen und an seine Grenzen zu kommen“. Gruppenleiter ist er geworden, „weil ich anderen die Erfahrungen und die Gemeinschaft ermöglichen will, die ich selbst erlebt habe.“ Allerdings empfindet er die Verantwortung oft als sehr herrausfordern: „Manchmal komme ich an meine Grenzen, da die Jungs ab und zu wild und chaotisch sein können, doch daran wachse ich und lasse mich nicht unterkriegen“, sagt Julian Riedmüller.





Clara Kolczyk (16) ist eine der Leiterinnen im Team der „Kängurus“, das momentan jüngste Mädchenteam, im Stamm 191. „Ich bin in dem Stamm und der Kirche groß geworden“ erzählt sie, „meine Eltern haben mich bereits als kleines Kind zu den Rangern mitgenommen“. Die Arbeit als Leiterin mache ihr Spaß, da sie es „cool findet“, die Kinder zu fördern und sich selbst herauszufordern. Clara Kolczyk findet: „So etwas macht nicht jeder und es hilft den Kindern, nicht so viele Berührungsängste vor Tieren oder Schmutz zu haben“. Als sie selbst noch Teilnehmerin war, hatte sie auch ein ganz besonderes Erlebnis bei einem Sommercamp, das sie geprägt hat. „Es gab ein Gewitter mit riesigen Hagelkörnern und mein Team hat sehr gut zusammengehalten, sodass unser Zelt stehen blieb. Alle zogen an einem Strang.“





Josua Dufner (20) ist der Stammwart des Stammes und zugleich Leiter bei den „Bisons“. In dieser Funktion kümmert er sich um die Verwaltung und Organisation von Ferienlagern, Ausflügen und Festen. Ihm ist die Rangerarbeit deshalb wichtig, weil er sieht, dass es den Kindern Spaß macht. „Mir bedeutet es viel, die Kinder zu fördern und zu prägen“, sagt er. Seine Zeit bei den Rangern habe ihn sehr geprägt und er habe viele Glaubensschritte mit Gott gemacht, berichtet Josua Dufner. „Meine damaligen Teamkameraden sind heute immer noch meine besten Freunde,“ sagt er. Die tollsten Momente waren für ihn die langen Wanderungen mit anschließender Übernachtung. Für die Zukunft wünscht er sich „mehr finanzielle Unterstützung der Stadt“ für die kostenaufwändigen Ausflüge der Ranger.





Jannik Riedmüller (15) gehört zu den älteren Teilnehmer und ist im Team der „Grizzlis“. „Bereits als Kind war ich bei den Rangern dabei und hatte nie einen Grund aufzuhören“, sagt er. Es habe ihm einfach immer Spaß gemacht und er habe dort sehr gute Freunde gefunden. Seiner Meinung nach prägt dass Rangersein sehr und seie eine sehr gute Erziehungsgrundlage. „Mein Ziel für die Zukunft ist es, bald Jungleiter zu werden“, berichtet er.

Royal Rangers Die Royal Ranger sind eine internationale christliche Jugendorganisation auf pfadfinderischer Basis. Weltweit haben sie mittlerweile rund 2,5 Mio Mitglieder in 90 Mitgliedsstatten. In Villingen sind Samuel Baab (Stamm 191) und Ulli Meinicke (Stamm 447) zuständig. Neue Mitglieder sind stets willkommen. Kontaktmöglichkeiten gibt es per E-Mail (hallo@kl4.de) oder telefonisch unter der Telefonnummer 07721/51696. (lsp)

