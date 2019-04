von SK

„Und wie ist Radfahren in Deiner Stadt?“ Mit diesem Titel war der Fahrradklimatest 2018 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) überschrieben. 190 Personen haben für Villingen-Schwenningen die 32 Fragen beantwortet und die Situation für Radfahrende insgesamt mit der Note 4,1 bewertet. Im Schulnotensystem ist das ein „ausreichend“ und schlechter als der Durchschnitt vergleichbarer Städte der Stadtgrößenklasse mit 4,0, heißt es in einer Pressemitteilug des ADFC des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Positiv sei, dass Villingen-Schwenningen eine der wenigen Kommunen in Baden-Württemberg ist, die sich im Vergleich zum letzten Fahrradklimatest 2016 in der Gesamtbewertung um 0,3 Notenpunkte verbessern konnte. Dies zeige sich auch in den Einzelbewertungen, die meist deutlich besser ausfielen als in den zurückliegenden Fahrradklimatests. Die beste Beurteilung mit 2,6 wird dem Punkt „Erreichbarkeit des Stadtzentrums“ gegeben und ist damit 0,9 Notenpunkte besser als vor zwei Jahren.

Die vorhandenen Abstellanlagen werden mit 3,9 besser bewertet als im letzten Fahrradklimatest, diese Bewertung biete aber noch deutlich Luft nach oben. So werden in den Freitextantworten der Teilnehmer vorhandene Abstellanlagen als nicht ausreichend, wenig einladend und auch verschmutzt beschrieben. Die Bahnhöfe mit den Möglichkeiten zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr böten hier ein besonders schlechtes Bild.

Radfahrern ist die Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer besonders wichtig, wie aus den Zusatzfragen zum Fahrradklimatest hervorgeht. Eine glatte 4 zeige hier an, dass deutlicher Verbesserungsbedarf vorhanden sei. Bedürfnisse von Radfahrern ernst nehmen, nach guten Lösungen in der Verkehrsinfrastruktur suchen, sei absolut notwendig, um Villingen-Schwenningen fahrradfreundlicher zu machen, so der ADFC in seiner Einschätzung.

Drei weitere Punkte seien Radfahrern besonders wichtig: Das Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren, die Konfliktfreiheit zwischen Radverkehr und Autoverkehr und die Hindernisfreiheit auf Fahrradwegen. Schutzstreifen oder Fahrradstreifen werden von Radfahrenden nicht als sichere Radverkehrsinfrastruktur wahrgenommen, werde sehr häufig zurückgemeldet. Zusätzlich stünden Hindernisse wie Ampelmasten, Lichtmasten oder auch Absperrpoller den Radfahrern im Weg – oder aber Fahrradwege enden urplötzlich im nichts oder auf der Fahrbahn gemeinsam mit dem Autoverkehr. Die Führung an Baustellen werde weiterhin als mangelhaft (4,9) beurteilt und wird vom letzten Platz in der Bewertungsskala verdrängt durch die fehlende Falschparkerkontrolle auf Radwegen.

Hier seien Polizei und auch der kommunale Ordnungsdienst gefordert, Radwege freizuhalten, notfalls auch mit der sogenannten Umsetzung von Fahrzeugen, denn Strafzettel für Parken auf Fahrradwegen – eigentlich Behinderung des Radverkehrs – seien zu billig, glaubt der ADFC. Eine bessere Variante sei die gute Planung von Radverkehrsinfrastruktur als „geschützte Fahrradwege“, getrennt von Autos und Fußgängern, auf denen Radfahrer jeden Alters – auch Kinder – sicher und gefahrlos ans Ziel kommen können.