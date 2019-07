Die Landtagsabgeordnete Martina Braun hat eine Tour der ambulanten Kranken- und Altenpflegedienste der Katholischen Sozialstation begleitet, um sich einen Überblick über deren Arbeit zu verschaffen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Katholischen Sozialstation hervor. Um 6 Uhr morgens startete sie mit der Pflegefachkraft Cornelia Bombardi und begleitete sie zu 18 Patienten.

Pro Jahr rund 200 000 Einsätze

„Die Pflegedienstleitung Silke Sailer und die Teamleitung Carola Eyberg berichten, dass pro Jahr zirka 200 000 Einsätze mit 130 Mitarbeitern gefahren werden. Für eine große Körperpflege veranschlagen die Kassen 35 Minuten, wenn wir eine Stunde oder länger benötigen, ist das unser Pech“, so die Pressemitteilung.

Martina Braun beeindruckt

Martina Braun sei beeindruckt gewesen. Braun wird zitiert: „Im politischen Raum reden wir viel über den demografischen Wandel. Heute wurde mir wieder neu bewusst, was es heißt, alte und einsame Menschen zu Hause zu pflegen“, so die Aussage von Martina Braun.

Konsequente Proteste erfolgreich

In den vergangenen Jahren hätten sich die Rahmenbedingungen aufgrund konsequenter Proteste der Sozialstationen deutlich verbessert, so die Sozialstation. Das Einstiegsgehalt einer qualifiziert ausgebildeten Vollzeitkraft liege bei 2800 Euro brutto. Doch es gebe noch viel zu tun, zum Vergleich, in der Schweiz werde das Doppelte bezahlt. Der hohe Verwaltungsaufwand belaste die Mitarbeiter, doch seit Jahresbeginn gebe es dank elektronischer Datenerfassung eine Entlastung.

Pflege Kabinett beschließt Gesetz für bessere Bezahlung in der Pflege Das könnte Sie auch interessieren

Umständliche Abläufe vereinfachen

Erleichterung erhofften sich alle ambulanten Pflegedienste bei der Umsetzung der häuslichen Krankenpflege: „Die hierfür vom Hausarzt erstellten Verordnungen müssen von uns ausgefüllt, von den Klienten unterschrieben und bei den Krankenkassen eingereicht und genehmigt werden, erst dann werden die Leistungen bezahlt. Dies kostet alles Zeit, die nicht refinanziert ist.“

Mangel an Fachkräften

Mit dem Fachkräftemangel habe die Branche in der Urlaubszeit zu kämpfen. Gesucht würden Mitarbieter mit dreijähriger Ausbildung, gerne in Teilzeit. „Gerade für junge Mütter und Quereinsteiger sind geringfügige Beschäftigungen das Sprungbrett zurück in den Beruf“, so die Sozialstation. Und noch eine Forderung hat die Sozialstation: „Wir wünschen uns, dass die Schulen im Rahmen der Berufsorientierung mehr Schüler auf Pflegeberufe aufmerksam machen.“