von Uwe Spille

Wo bekommt man die Zweige für den saisonalen Adventskranz schon jetzt geboten? Oder einen winzigen Weihnachtsbaum? Und zugleich die Zutaten für einen wunderbaren Auberginenauflauf nach sizilianischer Art? Auf dem Wochenmarkt natürlich, wo man auch, wenn das Wetter es zulässt, ein kleines Schwätzchen mit Bekannten führen kann.

„Parmigiana di melanzane“

Zwar ist die Zeit der Aubergine, dem Star des „Parmigiana di melanzane“ wie der Auflauf in Italien heißt, eigentlich schon vorbei. Im Gegensatz zu den obligatorischen Tannenzweigen, die für die kommende Adventszeit als Schmuck für die gute Stube dienen und derzeit auf dem Münsterplatz in großer Menge ausliegen.

Villingen-Schwenningen Die Follwazcnys sagen leise Tschüss: Nach 31 Jahren auf dem Villinger Wochenmarkt ist Schluss Das könnte Sie auch interessieren

Doch auch Auberginen kann man immer noch auf dem Markt bei den Gemüseständen erwerben. Ebenso wie Tomaten, den Mozzarella beim Käsestand und die Eier von hoffentlich glücklichen Hühnern. Und gegen einen sättigenden, wärmenden Auflauf dürfte bei diesem Wetter niemand etwas haben.

Die Zutaten

Man kaufe also drei Auberginen und ein Kilo Tomaten, 300 Gramm Mozzarella und drei Eier. Aus den Tomaten köchelt man eine Sugo, die Tomaten dazu häuten und zerkleinern, in einem Topf eine klein geschnittene Zwiebel anbraten, die Tomaten dazu geben und kochen lassen, dazu Basilikum und mit Pfeffer und Salz abschmecken, dabei kräftig würzen. Wer es einfach haben will nehme Dosen mit kleingehackten Tomaten. Die Auberginen in halb Zentimeter dicke Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl gut anbraten. Da den heutigen Auberginen die Bitterstoffe entzüchtet wurden, braucht es die Methode des vorherigen Salzens nicht mehr, wobei den Auberginen etwas Salz vor dem Anbraten nicht schadet.

Zum Schlusss ab in den Ofen

Drei Eier hart kochen, schälen und wie den Mozzarella in Scheiben schneiden. Die Auflaufform mit einer Schicht Auberginenscheiben auslegen, darauf eine Schicht Mozzarella- und Eierscheiben, das Ganze mit einem Teil der Tomatensauce bedecken, abwechselnd schichten, ganz oben noch einmal Sugo. Den Auflauf kann man mit etwas geriebenen Parmesan bestreuen, bei 180 Grad im Ofen eine halbe Stunde backen. Lecker und wärmend.