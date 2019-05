Wenn Herbert Beha einmal länger an einer roten Ampel warten muss, dann schimpft er nicht. Er ärgert sich auch nicht. Und er wird auch nicht nervös. Er lehnt sich nur in seinem Sitz zurück und denkt bei sich: „Wenn ich stehe, dann freue ich mich, dass der andere fahren kann.“ „Eine Ampel“, sagt er, „ist ein Geben und Nehmen“.

Nun ist Beha kein Zen-Meister, sondern vielmehr ein Ampel-Meister. Im wahrsten Sinne. Beha ist 63 Jahre alt und seit über 20 Jahren bei der Stadt als Systemtechniker tätig. „Jede Kreuzung ist anders“, sagt er gerne. Und weiß, wovon er spricht. Gemeinsam mit Jonathan Giusa und einen Team von sechs Leuten ist er für alle 92 Ampeln in VS zuständig. Jonathan Giusa, Leiter der Abteilung Verkehrs- und Systemtechnik ist 31 Jahre alt und hält es an der Ampel ähnlich wie Beha. Wartezeiten an Ampeln sind mitunter auch sehr subjektiv, sagt er. Wer es eilig hat, dem kommen zehn Sekunden wie zwei Minuten vor. „Ich zähle ab und zu selber mal mit, wie lange ich wirklich stehe“, sagt Giusa. „Und ich sag mir: ‚Der andere will auch fahren.‘“

Die Herren über die Ampelschaltungen in VS: Herbert Beha (links) und Jonathan Giusa sind in der Stadt VS für insgesamt 92 Ampeln verantwortlich. | Bild: Greiner, Anja

Grüne Wellen gibt es mehrere in der Stadt. In der Bertholdstraße, der Schwenninger Straße, der Villinger Straße, der Goldenbühlstraße und auf der Strecke Dattenberg-, Richthofenstraße. „Wenn man sich an die Geschwindigkeit hält“, sagt Beha, klappt es. Gerade in der Berholdstraße kommt es dann aber darauf an, welche Geschwindigkeit gemeint ist. Bei 50 km/h schafft man es nämlich meist nicht. Fährt man ein bisschen schneller als 60 (63 Stundenkilometer etwa), dann stehen die Chancen höher, alle Ampeln bei Grün zu passieren. Da muss Beha ein wenig grinsen, ja, ganz optimal ist die Grüne Welle in der Bertholdstraße nicht. „Man muss gut fahren, dass man an der Fidelis noch vorbeikomme“, sagt auch Beha. Das liegt zum einen daran, dass in der Bertholdstraße noch Spurwechsel dazukommen, die den fließenden Verkehr aufhalten. Außerdem sitzen eben immer noch Menschen am Steuer. „Wenn schon der erste am Bahnhof schläft, dann verzögert sich alles um drei bis vier Sekunden“, sagt Beha. Dann lacht er: „Aber das passiert eben, jeder schläft mal.“

Auch an der Friedrichstraße scheint manchen Autofahrern die Schaltung zeitlich zu eng bemessen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Insgesamt gibt es 92 Ampeln in Villingen-Schwenningen – die Fußgängerampeln, auch in den Ortschaften, mitgezählt. Im Schnitt fällt einmal die Woche eine Ampel aus. Dann werden Beha und sein Kollegen entweder verständigt von Passanten, er Polizei oder dem Bauhof. Sind die Ampeln noch nicht auf LED umgerüstet, brennt in ihnen eine Glühbirne. „Die geht eben ab und an mal kaputt, das ist wie daheim“, sagt Beha. Einmal im Jahr wird jede Glühbirne ausgetauscht. 33 Prozent haben sie inzwischen auf LED umgerüstet. Allein in den vergangenen drei Wochen haben sie fünf umgerüstet. Zwei Tage brauchen sie für eine Anlage im Schnitt. Rund 90 Prozent des Stromverbrauchs lässt sich dadurch einsparen. Innerhalb von fünf Jahren hat sich so eine neue Ampelanlage amortisiert.

Richtlinien schreiben Zeiten vor

Es gibt Richtlinien, die bestimmte Ampelschaltungen vorschreiben, es gibt Räumungszeiten – die drei bis fünf Sekunden, wenn einer noch bei Orange losfährt, muss er die Kreuzung überqueren können, ohne dass schon der Gegenverkehr grün hat – es gibt Fußgänger- und Radfahrerampeln. „Jede Kreuzung ist anders“, sagt Beha. Jede Rot- und Grünphase ist es auch. Die reichen von sieben Sekunden bis hin zu 25 Sekunden, beispielsweise an der Goldenbühlstraße. Die meisten Ampeln werden auch tageszeitabhängig geschaltet. Spitzenstunden mit längeren Grünphasen sind morgens von 7 bis 8.30 Uhr, mittags von 12 bis 13 Uhr und abends von 15.30 bis 19 Uhr. In den 90er-Jahren kam die elektronische Steuerung bei Ampeln hinzu. Ein kleiner grauer Kasten am Straßenrand ist die Schaltzentrale. Darin liegt immer auch ein Ordner, in dem auf einem Plan die jeweiligen Ampel-Lichter durchnummeriert sind. „Wenn dann in der Kontrollanzeige steht, LED 23 ist kaputt, dann weiß der Techniker, welche Lampe gemeint ist“, sagt Beha.

Individuelle Ampeln

Vor zwei Jahren haben sie alle Ampeln aus den 80er-Jahren abgebaut. Heute sind Ampeln individueller. Induktionsstreifen im Boden oder Kameras oben am Gehäuse messen den Verkehrsstrom und wenn die Autoschlange noch länger ist, dann bleibt die Ampel länger grün. Das gilt jedoch nicht für die grünen Wellen. Die sind – im Gegensatz zu anderen Kreuzungen in der Stadt, beispielsweise in der Friedrichststraße/Mönchweilerstraße – nicht dynamisch geschaltet. Das bedeutet, die Grün- und Rotphasen sind immer gleich lang, egal, wie viele Autos stehen. Alle vier Monate wird jede Ampel überprüft. Bei der kleinen Wartung lediglich das Gehäuse und der Funktionsablauf, bei der großen Wartung werden Signalprogramme gecheckt und Erdmessung durchgeführt. Sie sind sechs Systemtechniker im Amt für Straßenbau. Sie sind nicht nur für die Ampels, sondern auch für Rauchwarnmelder in städtischen Gebäuden und Schulen, Uhren und Parkscheinautomaten zuständig. Jede Woche hat ein anderer Bereitschaftsdienst. 24 Stunden auf Abruf. Zwei- bis dreimal die Woche muss Beha im Bereitschaftsdienst im Schnitt ausrücken. Das können dann Fehlalarme bei den Rauchmeldern oder eben defekte Ampeln sein. Den letzten Einsatz hat er sich quasi selbst verschafft, da ist er beim Einkaufen an einer Ampel vorbeigefahren, die aus war.

Man kann es nicht allen recht machen

Was man lernt in mehreren Jahren als Systemtechniker: Man kann es nicht allen recht machen. Beispiel Blindensignal. An neuen Ampeln wird es eigentlich immer eingebaut. Ein dumpfen Klopfen heißt rot, ein helles Piepen grün. Den Blinden eine unschätzbare Hilfe. Aber wer an so einer Ampel sein Schlafzimmerfenster hat, sieht das möglicherweise anders. Darum achten sie in Wohngebieten darauf, dass die Töne ab 22 Uhr abgeschaltet werden. Jetzt sind sie auch bei den Gehäusen von Plastik auf Metall umgestiegen.