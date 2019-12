Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Warum es einen Unterschied macht, obdachlos oder wohnungslos zu sein

Das alles leistet das Soziale Zentrum am Neckar, eine gemeinnützige GmbH der AWO in Rottweil. Von den Schwierigkeiten, als Wohnungsloser in der Doppelstadt ein Dach über dem Kopf zu finden.