"Die Geschichte muss jetzt zu Ende gebracht werden." Das könnten auch die Anwohner in der Wöschhalde sagen, tatsächlich äußerte sich so der Besitzer des maroden und nicht fertiggestellten Holzhauses, Franz Ewald. Ewald hat schon mehrfach angekündigt, dass die Immobilie nun fertiggestellt werden soll. Im Frühjahr, vor den Ferien, nach den Ferien – getan hat sich leider nichts. Inzwischen reagierte zumindest die Stadtverwaltung. Sie ordnete aus Sicherheitsgründen an, dass rund um den Rohbau nun ein Sicherheitszaun aufgestellt werden müsse. "Dem sind wir nachgekommen", sagte Ewald.

Doch wie geht es weiter? Dies ist eine Frage, die die Anwohner am meisten beschäftigt. Die sind verärgert, genervt, verstehen die Welt nicht mehr. Jetzt hat offensichtlich einer von ihnen aus Protest gegen die "Bauruine", wie sie bei den Nachbarn genannt wird, und mit einer Portion Galgenhumor ein Schild am Bauzaun befestigt: "Westernsaloon – geschlossen vom 1. Juni 18 bis 1. Juni 2024". So lange also rechnet er noch mindestens damit, dass das Haus, das aus Ein – und Zwei-Zimmer-Wohnungen bestehen soll, nicht fertiggestellt wird. Ewald hat da andere Pläne, aber davon hat er bereits einige gehabt. Jetzt soll das Gebäude kurz vor dem Verkauf stehen, versichert er. Ein Architekt wolle einen Teil zurückbauen, und den Rest nutzen. Und wenn der Verkauf scheitert, was ja nicht ganz auszuschließen ist? Um eine klare Antwort drückt sich Ewald, gibt zu bedenken, dass es derzeit schwierig sei, an Handwerker zu kommen. In seinem Fall sei es noch schwieriger, weil viele Handwerker lieber die einfachen, schnellen Aufträge bevorzugen würden. Das lässt im Fall des Falles für einen Weiterbau nichts Gutes erhoffen. Helfen könnte jetzt noch die Erzdiözese, denn sie hat das Grundstück in Erbbaupacht vergeben. Der Vertrag ließe sich rückabwickeln, die katholische Kirche hat aber davon Abstand genommen, denn das würde finanzielle Belastungen mit sich bringen.

