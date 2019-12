Auch diese Tradition ist nicht mehr so, wie sie früher einmal war – zumindest in den Städten: Die Sternsinger kommen nur noch nach Anruf oder nach schriftlicher Anmeldung. Es ist ein Verfahren, was sich inzwischen bewährt hat. Hintergrund: In einigen Wohngebieten können immer mehr Familien mit der christlich katholischen Tradition nichts oder nichts mehr anfangen, außerdem schwankt die Zahl der Kindergruppen, die zum Singen aufbricht, stark, berichtet Uschi Schwert vom Gemeindeteam Münster, die für die Villinger Münstergemeinde die Sternsingergruppen betreut.

Anmeldungen sind hier möglich

In der Münstergemeinde können sich Interessierte, die die Schar bei sich empfangen möchten, noch bis 3. Januar beim Pfarrbüro (Telefon 07721/886360) melden, ebenso in Fidelis (07721/22073) und Heilig Kreuz (07721/8070268). In Bruder Klaus und St. Konrad gibt es offiziell keine Anmeldemöglichkeit mehr. Im dörflichen Rietheim laufen die Sternsinger nach wie vor ohne Anmeldung von Haus zu Haus, berichtet Schwert.

An Dreikönig startet Fastnacht

Bei der Münstergemeinde sieht es für diese Aktion gut aus: Sie stellt nach wie vor fünf Gruppen, ist aber nur am Dreikönigstag unterwegs, das ist der 6. Januar. In der Villinger Innenstadt müssen die Hausbesuche vor 18 Uhr beendet sein, erklärt Schwert das Procedere. Das ist ein Spezialfall, denn um 18 Uhr eröffnet die Narrozunft am Narrobrunnen die traditionelle Fasnet. „Bis dahin müssen wir fertig sein“, meint Schwert lachend, da drängeln schon die Kinder, die sich den Start der Fasnet natürlich nicht entgehen lassen wollen.

Neues Wohngebiet

In anderen Gemeinden, je nach ihrer Größe, laufen die Gruppen länger: In St. Konrad sind es zum Beispiel drei Tage. Hier ist inzwischen auch ein neues Wohngebiet hinzugekommen, der Friedrichspark. Bei weiteren Entfernungen wird auch ein Auto eingesetzt, erläutert Schwert. Dann wird eine Gruppe zum Beispiel nach Nordstetten oder zum Vorderen Eckweg gefahren. Das gehe inzwischen auch gar nicht anders, berichtet Schwert, die die Sternsingergruppen in der Münstergemeinde nun seit über zehn Jahren koordiniert. Die Kinder wären ansonsten viel zu lange unterwegs.

Lange Wege

Schon die Wege in der Innenstadt können erschöpfend sein. So ist es inzwischen in den Gemeinden ein guter Brauch, dass sich die Gruppen um die Mittagszeit treffen und sich stärken können. Daher wird davor gekocht, in der Münstergemeinde kommen die Sternsinger zwischen 12 und 13 Uhr zusammen.

Einer der Könige aus Afrika

Die Kindergruppen entscheiden inzwischen auch selbst, ob und wie sie sich schminken. „Manche der Kinder haben Allergien, die verzichten darauf.“ Wer jedoch als schwarzer König gehen möchte, dürfe dies tun. „Wir machen uns ja nicht über die Hautfarbe lustig“, betont Schwert. Auch dies sei ein Teil der Tradition, dass die Könige von den drei Kontinenten, einer eben aus Afrika, kämen.