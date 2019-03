von Jörg-Dieter Klatt

In Zeiten, wo viele Vereine große Nachwuchssorgen plagen, ragt die Musikkapelle Tannheim wie ein Leuchtturm aus der an sich schon sehr guten Musiklandschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises heraus. Standen vor wenigen Jahren nur 24 Musiker am Instrument auf der Bühne, erfreuen gegenwärtig 38 Musikbegeisterte anlässlich der zahlreichen Konzerte und Auftritte die Zuhörer.

Einstimmige Ergebnisse bei den Wahlen

Die Jahreshauptversammlung 2019 wird mit Sicherheit in die Vereinsgeschichte eingehen, übergab doch Josef Wangler altershalber den Staffelstab des Vorsitzenden an den bisherigen Jugendleiter Rainer Kreuz. Daher wurde es notwendig auch das Amt des Jugendleiters sowie des stellvertretenden Vorsitzenden neu zu besetzen. Michael Speigel wird zusammen mit Carolin Weniger dieses Amt begleiten. Melanie Kreuz übernahm das nun vakante Amt der Jugendleiterin.

Wohlgeordnete Kandidatenvorschläge

Wie in der vergangenen Jahren schon üblich präsentierte das Vorstandsteam der Mitgliederversammlung einen wohlgeordneten Strauß an Wahlvorschlägen, die ausnahmslos einstimmig bestätigt wurden. Somit kann sich die Musikkapelle Tannheim getrost auf anstehende Aufgaben konzentrieren.

So aktiv ist der Verein

Die Chronistin Heike Schrenk erfreute mit einem humorvoll vorgetragenen Jahresrückblick die Anwesenden und hob dabei das 160-jährige Bestehen sowie den Future Workshop besonders hervor. Auch das neu gestaltete Maifest bewies einmal mehr, dass mit Fantasie und Engagement ein Verein die Bevölkerung begeistern kann.

Konzertante Blasmusik und traditionelle Unterhaltungsmusik

Als Ergebnis des Workshops, bei dem die Aktiven ihre Wünsche und Vorstellungen über eine gelungene Musikarbeit gemeinsam in Worte fassten, kann festgestellt werden, dass neben zwei bis drei Konzerten pro Jahr höchstens noch bei 25 weiteren Auftritten gespielt werden soll. Dabei hat die zeitgemäße konzertante Blasmusik ebenso ihre Berechtigung wie auch die traditionelle Unterhaltungsmusik.

"Kapelle auf gutem und richtigem Weg"

Man werde unter der Leitung des Dirigenten Manuel Schwörer weiterhin auf einem sehr hohen Niveau das Musikgeschehen im Schwarzwald-Baar-Kreis mitgestalten, so der scheidende Vorstand Josef Wangler in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Ich sehe die Kapelle auf einem ausgesprochen guten und richtigen Weg“, so Wangler. Außerhalb des Musizierens stehen außerdem weitere Vereinsaktivitäten auf der Jahresagenda. Christbaumverkauf, Papiersammelaktion, Adventsverkauf in der Nachsorgeklinik und vieles mehr lassen eine positiv lebendige Vereinsatmosphäre entstehen.

Die Jugendarbeit läuft sehr gut

In ihrem Jahresbericht verstand es Christine Wigant mit bedachten Worten, den hohen Stellenwert einer kontinuierlichen Jugendarbeit zu unterstreichen. Und tatsächlich tragen der gute Ruf der Kapelle sowie die geschickte Hand der Jugenddirigentin maßgeblich dazu bei, dass inzwischen elf Jungmusiker in Ausbildung stehen. Selbst die Werbeaktion in der Grundschule trägt in jedem Jahr gute Früchte – aktuell haben sich drei Kinder für die Musikausbildung neu angemeldet. Die Zusammenarbeit mit den Musikkapellen in Brigachtal und Pfaffenweiler im Schülerorchester und im Jugendorchester werden die nachhaltige Orchesterarbeit garantieren.

Großer Dank an Josef Wangler

Die hohe Wertschätzung gegenüber dem scheidenden Vorsitzenden Josef Wangler drückte Franz Wehrle für die Ehrenmitglieder, Ortsvorsteherin Anja Keller für die Stadt und den Ortschaftsrat sowie Udo Fünfschilling für den Partnerverein in Brigachtal und letztlich Melanie Kreuz für die Musikkapelle Tannheim mit liebevoll lobenden Worten aus. Ein Reisegutschein für den Scheidenden und seine Frau Anita unterstrichen das Gesagte.

