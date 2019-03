von Claudia Hoffmann, Anja Greiner und Cornelia Putschbach

Heute ist Internationaler Frauentag und ein Blick in die Unternehmen und Institutionen in der Region zeigt, dass Frauen zwar einen großen Anteil der Beschäftigen stellen, beim Klinikum gar 80 Prozent, aber Führungspositionen immer noch Männersache sind. Es gibt aber Ausnahmen und eine davon ist Ute Grießhaber. Sie ist Geschäftsführerin des Mönchweiler Unternehmens Weißer und Grießhaber, einem Unternehmen, das im Bereich des Kunststoffspritzgusses tätig ist.

Nachdem Ute Grießhaber zunächst eine kaufmännische Ausbildung und dann an der Fachhochschule Pforzheim ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Materialwirtschaft absolviert hatte, führte ihr Berufsweg zunächst zu einer Stelle bei der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar. Das Unternehmen Weißer und Grießhaber wurde damals durch dessen Gründer Lothar Weißer und den Vater Ute Grießhabers, Paul Grießhaber, geleitet. Doch auch in diesen frühen Jahren gab es schon eine Frau in der Unternehmensführung, die Mutter von Ute Grießhaber, Christa Grießhaber. „Sie hatte als Frau sicherlich manch schwierigeren Kampf auszufechten als ich später“, sagt Ute Grießhaber. Für sie selber sei es letztlich nie von großem Unterschied gewesen, dass sie eine Frau als Geschäftsführerin ist. Sicherlich habe es, als sie 1991 ins Unternehmen kam, gelegentlich Situationen gegeben, in denen sie sich besonders durchsetzen musste.

2001 wurde Ute Grießhaber dann Geschäftsführerin von Weißer und Grießhaber. Allgemein sieht sie eine gute Mischung zwischen Mann und Frau im Team als sehr positiv an. Jeder habe seine Vorzüge. Ausgeglichenheit und Ziel führendes Verhalten seien dabei neben fachlichen Kompetenzen für beide wichtige Eigenschaften. Von sich selbst sagt Ute Grießhaber, sie sei „ein Leistungstier“. Ihre Eltern ließen ihr, wie auch ihrer Schwester, die heute ebenfalls im Unternehmen arbeitet, die freie Berufswahl. Letztlich habe sie sich aber selbst gesagt, dass sie ihre Kraft und ihren Einsatz lieber im eigenen Unternehmen als für Fremde einbringen wolle.

Ute Grießhaber hat den Mut gehabt, sich etwas zuzutrauen: "Das ist etwas, was vielen Frauen fehlt", so Heike Burkard, die seit 1. März Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt ist. Einen Schwerpunkt ihrer künftigen Arbeit sieht sie darin, Frauen zu bestärken, sich auch für Führungspositionen zu bewerben. "Frauen müssen mehr aus der Reserve gelockt werden, sie haben es genauso drauf wie die Männer, trauen sich aber selbst oft zuwenig zu."

Sie will die Gründe dafür aufspüren und künftig auch verstärkt bei Bewerbungsgesprächen dabei sein. Schon bei einer Stellenausschreibung – auch für gehobene Positionen – könne im Vorfeld abgeklärt werden, ob Teilzeit möglich ist. Seit 2016 ist es für Städte ab 50 000 Mitarbeitern vorgeschrieben, eine Gleichstellungsbeauftragte zu haben. 45 Prozent der städtischen Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit. "Die meisten davon sind Frauen, Männer nehmen das zwar etwas mehr in Anspruch als früher, aber oft nur zeitlich befristet", weiß Heike Burkard.

Frauen werden bei der Stadtverwaltung nicht bevorzugt eingestellt. Nach Artikel 33 Absatz zwei des Grundgesetzes hat "jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte." Die Auswahl erfolgt ausschließlich nach diesen Kriterien, teilt Oxana Brunner mit.

Im Landratsamt sieht das ähnlich aus. Grundsätzlich setze sich das Landratsamt für Chancengleichheit innerhalb der Verwaltung ein, so Heike Frank, Pressesprecherin. Für das Jahr 2019 wird im Rahmen des internen Fortbildungsprogrammes eine Workshop-Reihe nur für Frauen angeboten. Außerdem gibt es ein interkommunales Entwicklungsprogramm für künftige Führungskräfte, worauf sich alle Mitarbeiter bewerben können.

Offene Stellen werden im Landratsamt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgt geschlechtsneutral. Nach Vorlage der Bewerbungsunterlagen erfolgt die Auswahl der Bewerber zu den Bewerbungsgesprächen vorrangig anhand der fachlichen Eignung. Die Gleichstellungsbeauftragte prüft, ob eine Unterrepräsentanz von Männern oder Frauen vorhanden ist.

Es wird versucht, möglichst gleich viele Frauen wie Männer zu den Bewerbungsgesprächen einzuladen. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt, wenn möglich, an den einzelnen Bewerbungsgesprächen teil, insbesondere wenn es sich um Führungspositionen handelt. Schlussendlich entscheidet die Vorstellung der Bewerber im Bewerbungsgespräch über eine Zu- bzw. Absage, so Frank. Sind eine Bewerberin als auch ein Bewerber gleichermaßen für die ausgeschriebene Stelle geeignet, spricht sich die Gleichstellungsbeauftragte für das in diesem Fall unterrepräsentierte Geschlecht aus.