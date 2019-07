von Roland Dürrhammer

Die Naturpark-Kochschule machte am Dienstag für vier Stunden Station auf den Schulhof der Warenbergschule, um mit 27 Kindern der Klasse 3a an vier Stationen Leckeres zuzubereiten. Da wurde geschnippelt, gemixt und gerührt, um die Rezepte, die Ernährungsberaterin Anne Rausch mitgebracht hat, umzusetzen.

Spaß am Kochen vermitteln

Rausch begleitet mit ihrer Familienwerkstatt das Projekt des Naturparks Südschwarzwald und tourt mit ihrem Ernährungsbus zu den Naturpark-Schulen und Märkten im Südschwarzwald. Der Spaß am gemeinsamen Kochen sah man den Kindern deutlich an und so mancher hat auch schon zu Hause das ein oder andere gekocht, konnte man vor Ort erfahren.

Himbeeren als Zuckerersatz im Ketchup

Aufgeteilt in fünf Gruppen, konnten alle Schüler die Rezepte zubereiten, gleich probieren oder in Gläschen, die selbst beschriftet wurden, mit nach Hause nehmen. So hatten auch alle die Möglichkeit, in der komplett ausgestatteten Küche des Ernährungsbusses das geliebte Tomaten-Ketchup zuzubereiten. „Bei unserem Ketchup ersetzen wir 50 Prozent des Zuckerbedarfs durch Himbeeren“, verrät Rausch über das Rezept, während sie den sicheren Umgang mit dem Messer beim Zwiebelschneiden erklärt. Alles war vorbereitet, damit die Kinder mit den Betreuern loslegen konnten. Rausch fand so auch Zeit, Fragen zu beantworten.

Villingen-Schwenningen Rezept für Wildkräuter-Pesto Das könnte Sie auch interessieren

Was möchte sie den Kindern vermitteln? „In dem Projekt ist es uns wichtig, dass Essen mehr bedeutet als nur Nahrungsaufnahme. Es geht uns auch um Wertevermittlung. Dazu gehört der Umgang mit Lebensmitteln. Essen soll Freude machen und nicht zur Nebensache werden. Gemeinsam zu essen, am Tisch das Smartphone verbannen, das richtige Verhalten am Tisch und die Esskultur, all dies stärkt die Sozialkompetenz“.

Gute Zutaten und Stachelbeeren aus dem Schulgarten kommen in das Trinkmüsli, dass die Drittklässler mit ihrer Lehrerin Waltraud Jentsch mixen und gleich verkosten. | Bild: Roland Dürrhammer

Vier Rezepte im Gepäck

Mit im Gepäck hatte sie Rezepte für ein Wildkräuter-Pesto, einen Schichtsalat, ein Trinkmüsli und für das Tomatenketchup mitgebracht. „Alles was wir heute zubereiten, soll auch zu Hause mit den Kindern einfach umsetzbar sein.“ Bei den Zutaten werden regionale und saisonale Lebensmittel verwendet, oder wie auf dem Schulhof die Erdbeeren und Stachelbeeren aus dem Schulgarten. Beim Schichtsalat lernen die Schüler, dass man auch Reste von Nudeln und Gemüse sehr gut verwenden könne und dass diese nicht in der Biotonne landen müsse.

Gesundes Trinkmüsli

Und was hat es mit dem Trinkmüsli auf sich? „Viele Kinder gehen ohne Frühstück aus dem Haus. Das Trinkmüsli ist schnell zubereitet und sorgt für einen guten Start in den Tag und man kann die Vesperbrote, die oftmals nicht alle gegessen, werden, durch Obst oder Gemüse ersetzen“.

Mit zufriedenen Blicken in die Schüsseln und Schalen schaute Schulleiterin Ilka Kreilinger an den vier Kochstationen vorbei. „Es ist eine tolle Ergänzung für unser Naturparkschutz-Modul ‚Vom Schulgarten in den Teller‘, sagt Kreilinger.

Die Drittklässler der Schule konnten bereits selbst gesätes oder angepflanztes Obst und Gemüse im Schulgarten ernten und damit in der Schulküche gesundes Essen zubereiten.