Der erste großen Applaus, nachdem das SinfonieorchesterVillingen-Schwenningen die Bühne zum Neujahrskonzert im Franziskaner Konzerthaus betreten hatte, galt dem neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth, der entspannt und locker als neuer Hausherr das Publikum im voll besetzten Konzerthaus begrüßte. Auf die vielen Herausforderungen, die vor ihm lägen, freue er sich und werde sie gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und der Bevölkerung erfolgreich abschließen. "Lassen Sie mir Zeit dazu und ich freue mich, heute mit Ihnen allen und dem Sinfonieorchester mit seinem neuen Dirigenten Achim Fiedler hier zu sein", sagte Roth bei seinem ersten großen Auftritt.

In kürzester Zeit stellt der neue Dirigent des Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen, Achim Fiedler, ein abwechslungsreiches Programm für die Neujahrskonzerte im Franziskaner Konzerthaus zusammen. | Bild: Roland Dürrhammer

Seinen ersten Auftritt hatte auch der neue Dirigent Achim Fiedler, mit dem eine neue Ära im Sinfonieorchester beginnt, das Jörg Iwer mit Unterbrechungen fast 20 Jahre musikalisch geprägt hat. Der 1965 in Stuttgart geborene Fiedler studierte Violine in Köln und London mit anschließenden Dirigentenstudien in Mailand und Stuttgart. Nach zahlreichen Gastverpflichtungen in mehr als 40 Orchestern im In- und Ausland, und als künstlerischer Leiter eines der bedeutendsten Kammerorchester in Europa, dem Festival Strings Lucerne, unterschrieb er im Oktober 2018 beim Sinfonieorchester einen Fünf-Jahres-Vertrag. Eile war geboten, und er schaffte es in kürzester Zeit, das Programm für die Neujahrskonzerte zusammenzustellen, und stellt diese unter das Motto "Winterlust", mit dem Fokus auf das Schaffen der Strauß-Familie mit Vater und Sohn Johann und Josef Strauß, der immer im Schatten der beiden stand.

In die Herzen gespielt

Schon nach dem ersten Stück "Eine Nacht in Venedig" von Johann Strauß spielte sich Fiedler mit dem Sinfonieorchester in die Herzen der Konzertbesucher. Seine Aufmerksamkeit richtet sich nicht nur auf die Musiker, sondern er spielte auch mit dem Publikum, das er beim "Seufzer Galopp" von Johann Strauß (Vater) mit einbezog.

Nicht nur mit dem Dirigentenstab, sondern auch als Moderator am Mikrophon, begeisterte Achim Fiedler das Publikum bei seiner Premiere mit dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen beim Neujahrskonzert im Franziskaner Konzerthaus. | Bild: Roland Dürrhammer

Auch als Moderator glänzte Fiedler, der zu den Stücken immer eine Geschichte erzählen konnte. So bei der Hommage an Joseph Lanner, einer der berühmtesten Walzerkomponisten, der wegen Betrunkenheit in der Lehre zum Graveur entlassen wurde und danach endlich seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Komponieren und Geigenspiel, nachgehen konnte. "So kommt der Walzer durch Joseph Lanner vielleicht aus dem Schwäbischen, und das wird die Schwenninger freuen", scherzt Fiedler. Walzerklänge, ein Banditen-Galopp, eine musikalische Schlittenfahrt und die Polka "Winterlust" erfüllten das Franziskaner mit einem wunderschönen Klangerlebnis. "Wer beim 'Marsch aus Boccaccio' keine gute Laune bekommt, dem kann ich nicht mehr helfen", sagte Achim Fiedler bei der Anmoderation.

Stehender Applaus

Der Wiener Walzer "An der blauen Donau", die Polka "Unter Donner und Blitz" standen auf der Zugabenliste und nach dem abschließenden Radetzky-Marsch von Johann Strauß (Vater), hielt es die Besucher nicht mehr auf den Stühlen. Stehender Applaus war der Dank für einen besonderen Konzertnachmittag.

