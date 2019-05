Zwischen Villingen und Schwenningen, gegenüber des Schwarzwald-Baar-Klinikums, ist am späten Samstag Nachmittag eine Waldhütte niedergebrannt. 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Villingen bekämpfte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Weshalb es zu dem Brand kam, ist derzeit unklar. DIe Polizei ermittelt.

Die Wasserentnahme erfolgt aus einem nahegelegenen Überlaufbecken.

In der Nähe des Schwarzwald-Baar-Klinikums ist am Samstag Nachmittag eine Waldhütte in Brand geraten. 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Villingen löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Bild: Roland Sprich

Atemschutztrupps der Feuerwehr bekämpfen das Feuer.

Die Waldhütte steht lichterloh in Flammen.