Bei den Wahlen zum neuen Gemeinderat von Villingen-Schwenningen sind die Grünen die herausragenden Gewinner. Sie verstärken ihre Wirkungskraft am Ratstisch von fünf auf acht Sitze. CDU, SPD und Freie Wähler sind nach erreichten Einzelstimmen die Wahlverlierer 2019. Sie erhalten deutlich weniger Voten als 2014.

Constanze Kaiser und Oskar Hahn ziehen als unabhängige Kandidaten für die Grünen in den Gemeinderat ein. Ganz klimaneutral sind sie am Montag gemeinsam von Villingen ins Rathaus nach Schwenningen geradelt.

Wie auch bei der Europawahl gilt: Die CDU liegt immer noch deutlich auf Platz eins im Oberzentrum – trotz ihrer Verluste holt die Partei elf Sitze. Bislang hatte sie 13.

Die CDU kommt in VS auf 27,3 Prozent. Das entspricht einem Minus von 6,2 Prozent. Die Grünen erreichen 21,4 Prozent, ein Plus von 9,0 Prozent. Sie sind damit zweitstärkste Kraft am Ratstisch. Die CDU kommt auf 270 606 einzelne Stimmen. Die Grünen auf 213 725 einzelne Voten. Der Abstand zwischen platz eins und Platz zwei beträgt so betrachtet 56 881 Stimmen, zur Einordnung: Die AfD holt in ganz VS bei dieser Ratswahl 65 948 einzelne Stimmen.

Die Freien Wähler holen 19,1 Prozent, ein Minus von 2,2 Prozent. Die SPD erreicht 14,7 Prozent, das ist ein Minus von 4,7 Prozent. Die FDP kommt auf 9,0 Prozent, ein Plus von 3,5 Prozent. Die AfD erreicht 6,6, Prozent. Das ist ein Zugewinn von 1,0 Prozent gegenüber der Abstimmung im Jahr 2014.

996 505 gültige Stimmen hat das insgesamt 450-köpfige VS-Wahlteam um Leiter Joachim Wöhrle (Zweiter von links, sitzend) am Sonntag und Montag bei den Wahlen zum neuen VS-Gemeinderat bewältigt. Links Renate Breuning, die nicht mehr kandidierte. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Wahlbeteiligung hat sich deutlich verbessert. Nach 38,4 im Jahr 2014 sind es nun fast neun Prozent mehr – nämlich genau 46 Prozent. Das war am Wahlsonntag schon deutlich spürbar, in manchen Wahllokalen musste Schlange gestanden werden – was teilweise auch an den Zeiten lag, die manch einer zum Ausfüllen des Stimmbogens und zur Vergabe der 40 Stimmen bei der VS-Ratswahl benötigte.

Die Grünen sind nun mit einem Sechs-Prozent-Abstand auf Platz zwei, gefolgt von den Freien Wählern, denen wiederum die SPD mit einem Mandat weniger sehr nahe auf den Fersen ist. Und: Betrachtet man ausschließlich die Villinger Wahlbezirke, so trennen CDU und die Grünen nur noch knapp ein Prozent.

FDP und AfD sind am neu gemischten Ratstisch in VS ab dem Sommer im Plus. Die AfD erreicht Fraktionsstatus. Sie hat am Ratstisch fünf größere Gruppen vor sich. Die Deutsche Liga von Ex-NPD-Funktionär Schützlinge verbleibt im Mikro-Bereich mit einem Sitz – mit Stimmen aus allen Stadtbereichen und nicht nur aus Schwenningen.

In den Villinger Südstadt-Wahlbezirken liegen die Grünen klar vorn. Abgehängt auch die CDU und die Freien Wähler. Bestes Wahllokal-Ergebnis im Quartier zwischen Warenbach und Saarlandstraße: 29,7 Prozent im Wahllokal der Schule. Die CDU kommt speziell hier auf 20,6.

Im Schilterhäusle kommt die AfD auf 17,6 Prozent. In der Wöschhalde auf 16,3 und im Steppach auf 13,7. Haslachschule: 13,6.

Die CDU holt ihr schwärzestes Ergebnis in Herzogenweiler: 41,8 Prozent. Das waren früher auch Quoten im 60-plus-Bereich. In den großen City-Wahlbezirken von V und S schafft es die CDU manchmal noch knapp über 30 Prozent. Rinelen, Germanswald und Deutenberg sind solche Bereiche.

Die SPD performt in Schwenningen – freilich nicht mehr so stark wie früher. Aber: Ihre besten sieben Wahllokale liegen alle in VS-Ost. Und wie schon bei der Europawahl: Vielfach sind die Grünen in Schwenningen gleichauf oder noch stärker wie die SPD.

Dietmar Wildi liegt bei der CDU vor Maria Noce. Wildi holt 18 756 einzelne Stimmen. Dritter ist hier Dirk Sautter (12 664 Stimmen). In dieser Reihung sehen manche schon die Antwort auf die Frage, wer neuer Fraktionssprecher und Nachfolger von Renate Breuning werden könnte. Die beiden Topplatzierten sind beruflich sehr stark eingespannt und selbstständig.

Bei den Freien Wählern liegt der 76-jährige Karl-Henning Lichte vor Fraktionssprecher Andreas Flöß. Dritte ist hier Ulrike Heggen.

Die Wahlbürger haben bei der SPD die interne Rangfolge so aufgestellt: Edgar vor Nicola Schurr, dann Bernd Lohmiller.

Bei den Grünen holt sich nicht Joachim von Mirbach den ersten Platz sondern Ulrike Salat. Die promovierte Wissenschaftlerin lehrt an der HFU-Hochschule in Schwenningen.

Bei der FDP ist Marcel Klinge der Stimmenkönig. Die Wähler trauen es ihm offenbar zu, das Gemeinderats-Mandat mit seinen Aufgaben im Bundestag sinnvoll gestalten zu können. Platz zwei geht an Frank Bonath, Platz drei an Kathrin Piazola.

Ein Sport-Promi ist mit Matthias Hoppe ins Gremium eingezogen. Er kennt sich aus mit der Rolle des letzten Mannes, der die Kohlen aus dem Feuer holt. Als langjähriger Torhüter des Schwenninger SERC ist er legendär und angetreten, um mehr Denke von Unternehmern am Ratstisch einzubringen.

Nicht mehr dem neuen Gemeinderat angehören wird Dirk Caroli. Der FDP-Stadtrat machte 2015 mit seinem Wechsel von der AfD zur FDP die VS-Liberalen überhaupt erst zur Fraktion. Bekanntere Nicht-Gewählte Kandidaten sind Gaetano Cristilli und Cem Yazici, die beiden Kandidaten von der letztjährigen VS-OB-Wahl spielten auch bei dieser Abstimmung eine nachgeordnete Rolle.

Bei der FDP war im Vorfeld Manfred Herzner stark eingeschätztworden. Der Vorsitzende des großen Villinger Turnvereins landete auf Platz 15 in der Reihung seiner Partei-Mitbewerber um ein Amt.

Die Amtseinführung für die neuen Stadträte ist am 14. Juni, kurz vor der Sommerpause. Im Herbst ist eine Klausur-Tagung des Gremiums vorgesehen.