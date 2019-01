von SK

Unter Beschuss geraten ist jetzt zwischen Villingen und Schwenningen ein Lehrpfad zur Imkerei. Harald Storz ist der Eigentümer der privat initiierten Anlage am Rande eines Wäldchens bei Zollhaus. Entrüstet erklärte er am Sonntag gegenüber dem SÜDKURIER die offenkundigen Vorgänge. Zahlreiche Einschusslöcher zeugen von den Taten, die offenbar immer wieder stattfanden, vor allem aber in der Zeit vom 18. bis 21. Januar. Harald Storz erklärt auf seinen Schildern die ökologische Bedeutung von Bienen und Natur und wie Honig gewonnen wird. dass er mit seinen Infotafeln beschossen werden könnte, daran habe er bislang nicht einmal im Traum gedacht. Storz hat bei der Polizei Anzeige erstattet, "wir ermitteln wegen Verstosses gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung", sagte ebenfalls am Sonntag ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Salven seien offenkundig aus Luftdruckwaffen abgegeben worden. Diese dürften auch mit einer grundsätzlichen Erwerbsgenehmigung außerhalb von Privatgrundstücken nicht geführt und schon gar nicht abgefeuert werden, erklärte der Polizist jetzt weiter. Der engagierte Imker bleibt derweil auf seinem Schaden sitzen. Neue Schilder würden geschätzt bis zu 1000 Euro kosten, sagt er und verweist auf einen gelben Zettel, der, offenbar als Zielscheibe an seine Tafeln geklebt, zahlreiche Einschussstellen aufweist.