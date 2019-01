Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

WWM-Kandidatin aus Villingen im Interview: "Im Nachhinein fasse ich mir noch manchmal an den Kopf, was ich alles gemacht habe"

Michaela Barisic (44) aus Villingen hat beim großen Zocker-Spezial von "Wer wird Millionär?" 250.000 Euro gewonnen. Warum Günther Jauch sie nach der Sendung noch gescholten hat und was sich sonst so hinter den Kulissen abspielt, das erzählt Sie in einem Gespärch mit dem SÜDKURIER.