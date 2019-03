von Jörg-Dieter Klatt

Menschen, die Verantwortung im Ehrenamt übernehmen wollen zu finden, wird immer schwieriger. Jeder nennt genug – und oft aus seiner Sicht auch triftige – Gründe, sich der Verantwortung Ehrenamt zu entziehen. Landauf, landab suchen Vereine händeringend nach Menschen, die über die reine Vereinsmitgliedschaft hinaus Verantwortung übernehmen wollen.

Dass dies bisweilen ein mühsames Unterfangen ist, liegt auch an der Vorschriftenflut, die über die Verantwortlichen seit Jahren hereinbricht. Sei es die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die den Vereinsvorständen größte Mühe abverlangt, seien es Sicherheitsvorgaben bei öffentlichen Veranstaltungen, Gebühren oder die zunehmende Individualisierung unserer Gesellschaft. Schwindende Verbindlichkeit nagt ebenfalls an den Grundwerten unseres Vereinslebens.

Nur wenn alle Vereinsmitglieder mit dem Gedanken John F. Kennedys "Überlege nicht, was der Staat (hier Verein) für dich tun kann, sondern überlege, was Du für den Staat (hier Verein) tun kannst!" in die nächste Hauptversammlung gehen und mit dem Gefühl "Hier kann ich zeigen, was ich kann!" sich der Wahl zu einem Vorstandsamt stellen, hat unser Vereinsleben eine guten Zukunft. Wenn nicht – dann stirbt auch dieser Hort unserer Kultur ganz schnell.