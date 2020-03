Schwarzwald-Baar / Furtwangen vor 18 Minuten

Vorerst keine Pressekonferenz zur ersten bestätigten Corona-Infektion im Schwarzwald-Baar-Kreis geplant

Am Mittwoch wurde eine Corona-Infektion bei einem Lehrer aus Freiburg, der an der Werkrealschule am Ilben in Furtwangen unterrichtet, bestätigt. Die Schule bleibt diese Woche geschlossen. Am Donnerstag sollte eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage stattfinden. Aktuell sieht es jedoch danach aus, dass es keine derartige Veranstaltung geben wird.