Das auffällige Gasthaus Hölzlekönig zwischen Villingen und Schwenningen steht seit Längerem im Zentrum einer Kontroverse, ob es abgebrochen oder erhalten werden soll. Nun können sich die Anhänger des rund 100 Jahre alten Gebäudes vorübergehend freuen. Ein Abriss, ursprünglich für Ende 2019 ins Auge gefasst, steht zunächst einmal nicht zur Debatte. "Der Pächter wird kurzfristig weitermachen", berichtet Architekt Michael Rebholz von der gleichnamigen Immobiliengruppe, der das Gasthaus gehört. "Wir werden in den Bau allerdings nichts mehr investieren." Dauerhaft könne der Hölzlekönig daher nicht erhalten werden.

Das Gasthaus, in dem zur Zeit unter anderem beliebte Balkanpartys veranstaltet werden, sei nur mit solch einem enormen Aufwand zu sanieren, dass es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar sei. Rebholz geht davon aus, dass eine Renovierung eine hohe sechsstellige Summe verschlingen wird, möglicherweise können es auch in den Bereich von einer Million gehen – es werde also viel zu teuer. Solange keine Schäden auftreten, dürfe der Pächter also weiter machen, solange der dies wünsche.

Zwar verstehe Rebholz, dass es vor allem aus "sentimentalen Gründen" noch viele Fans des Hölzlekönigs gebe, allerdings passe das Gasthaus überhaupt nicht mehr ins Umfeld des hochmodernen Schwarzwald-Baar-Klinikums. Ursprünglich war an Stelle des Gasthauses ein neues Gastronomie-Gebäude geplant. Ob das allerdings gebaut wird, sei aktuell noch offen. Solche eine Investition mache nur in Abstimmung mit dem benachbarten Vier-Sterne-Hotel Holiday Inn einen Sinn, betont Rebholz. Auch der Hotelbetreiber müsse ein gehobenes Restaurant an dieser Stelle befürworten.

Hier sieht man ganz deutlich, wie sehr sich das ganze Areal um das Klinikum mit modernen Gebäuden entwickelt. Einzige Ausnahme: der Hölzlekönig.

Falls nicht kann sich Rebholz auch vorstellen, dass in dem Bereich einfach nur eine Grünfläche oder auch Parkplätze entstehen. Definitiv werde kein Parkdeck oder eine Tiefgarage geplant. Das sei viel zu teuer, meint der Architekt, der davon ausgeht, dass in einigen Jahren, wenn das autonome Fahren eine größere Rolle spielt, ohnehin nicht mehr so viele Parkplätze notwendig werden. Definitiv schließt Rebholz an dieser Stelle den Bau einer Ladenzeile mit Blumenladen und Drogerie aus, wie es dem Seniorenrat vorschwebte. Das rentiere sich einfach nicht.

Kein Abriss-Datum

Wie lange den Villingern oder Schwenningern der Hölzlekönig direkt an der Zufahrt zum Schwarzwald-Baar-Klinikum erhalten bleibt – darauf will sich Rebholz nicht festlegen. Das könnten "zwei, drei Jahre oder auch mehr sein". Dennoch sind die Tage des Hölzlekönigs gezählt, das macht Michael Rebholz klar. Das Gebäude stelle einen "architektonischen Anachronismus" dar.

Nicht ausreichend historische Substanz

Die Bemühungen des Villingers Wilfried Steinhart, das Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen, sind inzwischen gescheitert. Das Landesdenkmalamt sah keine Veranlassung, den Bau, der im Laufe seiner Geschichte mehrfachverändert wurde, zu schützen. Er habe keine historische Substanz mehr, hieß es. Auch die Nähe zur früheren badisch-württembergischen Grenze genüge nicht, um aus dem Gebäude ein Kulturdenkmal zu machen. Auch die namensgebende, einst höchste Tanne Deutschland, der Hölzlekönig, fiel für die Denkmalschützer bei der Bewertung nicht ins Gewicht. Die historische Rolle der Gaststätte und des Umfelds kann dann aber auch auf einer Info-Tafel verewigt werden.