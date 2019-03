von SK

Renate Späth-Bächle leitete das Villinger Pflegehaus Heilig Geist bis 2014. In einem offenen Brief schaltet sie sich nun mit markanten Vorwürfen in die bevorstehende Schließung des Hauses ein. Sie war nach einem Zerwürfnis mit dem früheren Ob Kubon seinerzeit freigestellt worden. Frau Späth-Bächle schreibt heute:

"Wie elend müssen sich die unmittelbar betroffenen Bewohner und Angehörigen im Pflegeheim gefühlt haben, als sie nun plötzlich von der Schließung ihres Pflegeheims lasen. Können wir es uns finanziell leisten, ins neue Heim umzuziehen oder zählen wir zu denen, die um Duldung bis zum Ableben bitten müssen? So oder ähnlich wird es derzeit wohl in der Bewohnerschaft diskutiert.

Die Entscheidung zur Schließung dieses Gebäudes mag von der Sache her noch so berechtigt sein, aber sie steht für die Stiftungsverwaltung mit Sicherheit nicht erst seit kurzem fest, wie beteuert wird. Längst war doch durch interne organisatorische Maßnahmen wie auch der Auflösung der eigenen Hauswirtschaft darauf hin gearbeitet worden. Auch die Terminplanung zur Bekanntgabe der Hiobsbotschaft lässt wenig Empathie der Verantwortlichen erkennen: Am 27. März Mitarbeiter-Info und Presse, damit es am 28. März die Öffentlichkeit erfährt, noch bevor der Postbote die Infobriefe zu den Angehörigen und Bewohner bringen kann.

Erst 1,5 Wochen danach, am 7. April, steht man dann Rede und Antwort für den am meisten betroffenen Personenkreis, nämlich die Bewohner und Angehörigen! Am 10. April erfährt schlussendlich dann auch das ohnehin immer wieder stiefmütterlich behandelte Resthäuflein ehrenamtlicher Mitarbeiter, was längst in allen Zeitungen stand und zwei Wochen zuvor wie ein Lauffeuer durch die Stadt zog.

Andere Heime haben ihre Verlängerungsanträge schon vor Jahren bei den Behörden eingereicht, denn seit 2009 war in Fachkreisen bekannt, dass die 10-Jahresfrist spätestens 2019 ausläuft.

Das Villinger Spittel. | Bild: Trippl, Norbert

Zurecht fragt der Kommentator danach, weshalb alles so plötzlich kommt. Auch der Spitalfonds hat damals nämlich schnell reagiert und kennt mindestens seit 2011 die hohen Kosten für die Generalsanierung seines Pflegeheimes, das 1977 noch als Altenheim gebaut wurde. 2008 war bereits ein unabhängiger Fach-Architekt im Auftrag des Spitalfonds unter Mitwirkung aller interessierten Führungskräfte des Heilig Geist Spitals beauftragt, Pläne für Wohngruppen und dazu gehörige Kostenberechnungen zu erstellen. Jetzt so zu tun, als ob man erst seit kurzer Zeit wisse, dass man hierfür tragende Wände entfernen müsste und die Flure zu schmal sind, scheint mir erneut die unehrlichste Art zu sein, mit diesem Thema umzugehen. 2011 hat man sich für den Neubau entschieden und eine Sanierung lediglich des Hauptflügels erwogen. Zeitnah sollte für den Gesamtkomplex eine Lösung gefunden werden, so das dringende Ansinnen der damaligen Heimleitung. Die Spitze des Spitalfonds hat aber Schwerpunkte ganz anderer Art gesetzt. Das Ergebnis ist hinreichend bekannt und diente schlussendlich sicher nicht dem Wohle der Bewohner- und Mitarbeiterschaft."