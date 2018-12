von SK

VS-Villingen (sk) Ein 35-jähriger Mann und dessen noch unbekannte Begleiterin haben in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in einer Gaststätte in der Färberstraßerandaliert, dort einen anwesenden Gast krankenhausreif geschlagen und rund 40 gespülte Gläser der Gaststättentheke zertrümmert. Nachdem der Mann und seine weibliche Begleitung – beide alkoholisiert – zunächst die noch anwesenden Gäste anpöbelten, kam es zwischen der Frau und einem Gast an der Theke zu einer verbalen und in der Folge handgreiflichen Auseinandersetzung, in welche sich der 35-Jährige einmischte: Er trat mit den Füßen gegen den Kopf des 38-jährigen Gastes. Nachdem das Pärchen von dem am Boden liegenden und verletzten Gast abgelassen hatten, schlug der Mann mit seinem Arm sämtliche Gläser um, die frisch gespült auf der Theke abgestellt waren. Anschließend flüchtete das Pärchen noch vor dem Eintreffen der vom Wirt verständigten Polizei aus der Gaststätte. Der Gast musste mit Kopfverletzungen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Gegen das Pärchen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung ermittelt.