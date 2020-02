Bei der Jahreshauptversammlung des Villinger Bündnis für Familie und Senioren standen vor allem die Neuwahlen des Vorstandes im Mittelpunkt. Alle bisherigen Amtsinhaber wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Das teilt der Verein mit. Demnach stehen Paul Lubina (erster Vorsitzender), Lothar Ruhhammer (zweiter Vorsitzender), Bettina Niefanger (dritte Vorsitzende), Jennifer Baur (Kassiererin) und Kristina Pilz (Schriftführerin) für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung.

Verein zieht positive Zwischenbilanz

Der Bericht von Paul Lubina fällt laut Verein für das vergangene Jahr wieder positiv aus. So habe man mit dem „Tag der Musik“ in 2019 eine tolle Veranstaltung ins Leben gerufen, die unterschiedliche Generationen zusammengebracht und auch anderen Vereinen eine Plattform gegeben habe, ihre Arbeit zu präsentieren.

Villingen-Schwenningen Schwerkranken aus der Notaufnahme nachts um Drei heimgeschickt Das könnte Sie auch interessieren

Keine weiteren Spaziergänge mit Christa Lörcher und Henry Greif

Eine Veränderung werde es in diesem Jahr bei der Veranstaltungsreihe „Spaziergang im Städtle“ geben. Hier würde die Begründer der Veranstaltung, Christa Lörcher und Henry Greif, leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung seien die beiden für ihr jahrelanges Engagement geehrt worden. Lubina sei sicher, dass die beiden auch in Zukunft tatkräftig die Arbeit des Vereins unterstützen würden.

Spaziergangsreihe wird fortgeführt

Verzichten müssten die begeisterten Spaziergänger jedoch nicht auf die seniorengerechte und für jedermann geeignete Stadtführung. Harald Wangler trete die Nachfolge von Christa Lörcher und Henry Greif an. „Ich freue mich, dass wir mit Harald Wangler jemanden gefunden haben, der auch in Zukunft dieses tolle Angebot weiterführt, welches sich in den vergangene sechs Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut hat“, wird Lubina zitiert. Die Spaziergänge fänden wieder regelmäßig von April bis Oktober statt.

Neues Familiefest am 20. Juni geplant

Auch finanziell gehe es dem Verein gut. Einziger Wermutstropfen sei die bisher noch kleine Mitgliederanzahl. In diesem Jahr werde die Vortragsreihe „Gesundheit im Fokus“ in den Monaten April, Mai, Oktober und November fortgesetzt. Zusätzlich sei ein großes Familienfest am 20. Juni im Innenhof der Seniorenresidenz Am Kaiserring geplant.