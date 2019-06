von Hans-Jürgen Götz

Alle zwei Wochen treffen sie sich zum Stammtisch: die Experten und Enthusiasten rund um das Thema Elektromobilität. Und was es da nicht alles zu besprechen gibt: Welche neuen Autos gibt es? Wo kann man schnell und günstig das E-Auto aufladen? Welche Versicherungen bieten bessere Tarife für E-Autofahrer? Gerade für Neueinsteiger ins Thema bietet dieser Stammtisch Antworten auf alle Fragen und vor allem sehr viel Erfahrung, die dort gerne mit Neulingen geteilt wird.

Mitbegründer des Stammtisches sind neben Martin Kuttruff auch Ulrich Zwick und Jürgen Ragg vom Verein Renergie VS. Über die Gewinne aus der eigenen Photovoltaik-Anlage fördern sie unter anderem auch Ladesäulen-Projekte und private Stromspeicher. Natürlich beraten sie ebenfalls Neueinsteiger bei allen relevanten Fragestellungen rund um das Thema Elektromobilität. Zum Stammtisch kommt fast jeder Teilnehmer auch mit einem eigenen E-Auto angefahren.

Vom ersten kommerziell verfügbaren Elektro-Fahrzeug, über das allerneuste Modell aus den USA bis hin zu interessanten Eigenbauten ist fast alles dabei. So hat Oliver Bald sein Mercedes-Cabrio aus den 1990er-Jahren mitgebracht. Er hat dessen Sechs-Zylinder-Motor gegen einen Elektromotor ausgetauscht, inklusive 27-Kilowattstunden-Batterie. „Damit komme ich nur 70 Kilometer weit, deshalb bereite ich gerade den Umbau auf 70 Kilowattstunden vor“, erklärt der Elektro-Techniker aus Tuttlingen dem staunenden Publikum. „Mein Ziel ist es, Non-Stop in meine alte Heimat Nürnberg fahren zu können“.

Mit dem Handy das Auto parken

Während die einen noch über diesen gelungenen Umbau staunen, machen sich die anderen schon an die ersten Probefahrten. Vor allem der Austausch über die realen Reichweiten der neuen Modelle, ihre Ausstattung und die elektronischen Features sind ein großes Gesprächsthema. Dass die aktuellen Modelle eine Smartphone-App zur Überwachung bieten, ist eigentlich schon normal. Dass man das Auto mit dem Smartphone aber auch ganz ohne Fahrer selbstständig auf dem Parkplatz ein- und ausparken kann noch nicht wirklich. Dass das aber auch das schon geht, führt Thomas Wenz an seinem Tesla Modell S vor, sehr zum Erstaunen der Stammtischfreunde.

„Klar, in zehn Jahren ist das alles normal“, so Wenz, „aber heute ist noch so viel Dynamik in diesem Thema, da gehen uns die Themen für unseren Stammtisch noch lange nicht aus“. So erfreut sich dieser Stammtisch auch zunehmender Beliebtheit und die Organisatoren bemühen sich jedes Mal, auch neue Themen und interessante Referenten anzubieten, damit am Ende auch wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt.