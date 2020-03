Am Montag, 2. März, hat Felix Cramer von Clausbruch sein Büro im Villinger Rathaus am Münsterplatz bezogen und tritt damit die Nachfolge von Stefan Stamer an. Tür an Tür: An der Seite von Oberbürgermeister Jürgen Roth leitet der 36-Jährige zukünftig als sein Persönlicher Referent auch das Referat des Oberbürgermeisters. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Gelernter Einzelhandelskaufmann mit Master-Abschluss

Der gelernte Einzelhandelskaufmann hat nach mehreren Jahren im Vertrieb einer großen Supermarktkette ein Bachelor-Studium in Public Management & Governance abgeschlossen und so die ersten Anknüpfungspunkte zum Verwaltungsbereich gesetzt. Draufgesattelt hat Felix Cramer von Clausbruch­ einen Master in Entrepreneurial Finance.

Existenzgründer an der Hochschule betreut

Im Wirtschaftssektor war er zuletzt auch beruflich zu Hause: An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen war er im Entrepreneurship tätig und hat Studenten, Mitarbeiter sowie Unternehmen von der Gründungsidee über die Bereitstellung von Räumen und Maschinen bis hin zur Produktentwicklung beratend begleitet.

Erfahrungen im Internet-Business

Zuvor sei er bei einem Analystenhaus im Bereich Digitalisierung und Unternehmens-Software beschäftigt gewesen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Auf einer anderen beruflichen Station habe er den Marktplatz Donau, ein Online-Netzwerk inklusive Online-Shop für kleine regionale Unternehmen, aufgebaut.

Mitglied im Gemeinderat von Rietheim-Weilheim

„Durch sein politisches Engagement als Gemeinderat in Rietheim-Weilheim schlägt er einen weiteren Bogen zu seiner neuen beruflichen Herausforderung“, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Ansprechpartner für Verwaltung und Gemeinderäte

Als Referent von Jürgen Roth werde Felix Cramer von Clausbruch das Stadt­oberhaupt bei seinen vielfältigen fachlichen und repräsentativen Aufgaben unterstützen und stehe als Ansprechpartner für die Verwaltung und Gemeinderäte zur Verfügung.

Breiter Erfahrungsschatz

„Durch seine bisherigen beruflichen Stationen bringt er einen breiten Erfahrungsschatz und ein großes Interessensspektrum mit und freut sich, auf ,die unglaubliche Themenvielfalt, die die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen zu bieten hat und auf die unterschiedlichen Prozesse sowie Kollegen und Mitarbeiter‘“, wird er in der Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert.

Zweifacher Familienvater

Seine Freizeit verbringt der zweifache Familienvater gerne und oft draußen: Ob mit Gartenarbeit, im Winter beim Skifahren oder auch im Wald zum Jagen. „Und wenn Zeit bleibt, koche ich auch ganz gerne“, erzählt Cramer von Clausbruch.