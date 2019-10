von Marga Schubert

Vom Lehrling zum Sparkassendirektor: ein kurzer Satz – ein langes intensives Arbeitsleben: Nach der Lehre bei der Sparkasse erwarb Klaus Haubner das Begabtenabitur, absolvierte ein Studium zum Betriebswirt und Diplom-Sparkassenbetriebswirt. Ein Aufenthalt in London folgte. Er durchlief alle Stationen im Bankgeschäft bis zum Sparkassendirektor. Ab 1968 war er stellvertretendes, ab 1970 vollwertiges Vorstandsmitglied und von 1975 bis 2004 Vorstandsvorsitzender. Klaus Haubner drehte verantwortlich an vielen Stellschrauben der Entwicklung der Sparkasse. An den Fusionen mit den Sparkassen Triberg (1972), Schwenningen (1973), St. Georgen (1991), Furtwangen (2003) sowie Donaueschingen war Haubner maßgeblich beteiligt.

Haubner stand vor einer Riesenaufgabe

Ebenso mussten auf Landesebene die Sparkassen, Versicherungen, Bausparkassen, die Landesbanken und Verbände, die alle getrennt waren, zusammen und auf eine Linie gebracht werden. Eine Riesenaufgabe. Klaus Haubner war auch in Gremien in der Sparkassen-Finanzgruppe auf Landes- und Bundesebene tätig. Nicht zuletzt dem Engagement von Haubner ist auch die umfangreiche Fördertätigkeit des Kreditinstituts für Kultur und Brauchtum, Jugend, Schulen und Sport, Soziales und Umwelt zuzuschreiben.Klaus Haubner war auch lange Mitglied der Vollversammlung der IHK, Mitglied des Ausschusses Geld und Kredit beim DIHK, des Dualen Senats der Berufsakademie, des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, sowie des Theaterbeirats.

Viele Musik-Veranstaltungen sind ihm zu verdanken

Haubners Initiative ist es zu verdanken, dass 2004 der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Villingen und Trossingen stattfand – ebenso gelang es ihm, das SWR-Rundfunkorchester ins Franziskaner Konzerthaus zu bringen. Er etablierte auch im Bereich der alternativen Musik vor 30 Jahren das Innenhoffestival im Hof der Sparkasse. Mit persönlichem Engagement unterstützte Klaus Haubner auch die VS-Städtepartnerschaften mit Zittau und Tula. Die Sparkasse VS gab Hilfestellung im Aufbau eines Bankwesens nach westlichem Muster, später auch in Zusammenarbeit mit der zentralrussischen Bank in Moskau.

Klaus Haubner erhielt das Bundesverdienstkreuz, die große baden-württembergische Sparkassenmedaille, IHK-Ehrennadel in Platin, Goldene Ehrennadel der Handwerkskammer, er ist Ehrensenator der Hochschule für Polizei.