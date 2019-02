von Roland Dürrhammer

VS-Villingen (rod) Über ein ausverkauftes Fidelis-Heim freuten sich bei der Begrüßung der Vorsitzende Sebastian Käfer und sein Stellvertreter Ciro Luzzi beim Kappenabend der Fleck-Fleck. Musikalisch eröffnete die Guggämusik Fetzä-Bätscher VS und brachte das Publikum so richtig in Stimmung.

Die Boygroup der Hexenzunft Villingen mit Dennis Feuerstein, Dennis Viebrans, Tobias Kratt und Tobias Bichweiler (von links) bei ihrem ersten Gastauftritt beim Kappenabend der Fleck-Fleck. Bild: Roland Dürrhammer

Ohne große Bühnenshow boten die Akteure ein unterhaltsames Programm, bei dem auch die kleinsten Fleck-Fleck beim Kindertanz ihrem Auftritt hatten. Als Löwen verkleidet in einer Zirkusarena begeisterten sie das Publikum. Dass man mit Werkzeugkisten statt zu arbeiten auch Musik machen kann, zeigten vier Handwerker, die kräftig mit ihren Blechkisten klapperten. Höhepunkt des Programms war der Gastauftritt der Boygroup der Hexenzunft Villingen. Das sind fünf Jungs mit fast keinem Bartwuchs, wie sie sich nennen. Vier von ihnen boten einen tollen Auftritt mit Liedern, die das Publikum zum Mitsingen anregte. "Wir sind froh darüber, dass der Kappenabend dieses Jahr nicht gleichzeitig mit dem Hexenball stattfindet und wir mit einer Abordnung endlich mal zum Ball der Fleck-Fleck kommen können", sagt Vizezunftmeister Slobodan Vesovic.

Zwischen den Programmpunkten hatten die Villinger Fazenedle ihren Auftritt. Mit Kittelschürzen, darunter in rote Negligées gekleidet, tanzte das Männerballett als flotte Straßenfeger auf der Bühne. Mit der Guggenmusik Hättä-Lila endete dann das zweieinhalbstündige Programm.