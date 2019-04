von Alexander Hämmerling

500 geladene Gäste zur Eröffnungsfeier, ein Megaevent mit 1200 Besuchern zur Band Glasperlenspiel – und nun mit Danjulo Ishizaka ein internationaler Starsolist am Violoncello: Die junge Neckarhalle hat eine bewegte Woche hinter sich. Zu Ehren des 25-jährigen Wirkens des Stadtmusikdirektors Wolfgang Wössner veranstaltete die Stadtmusik Schwenningen ein Jubiläumskonzert für ihren Dirigenten in der neuen, guten Stube der Stadt. Erneut waren etwa 500 Musikliebhaber zugegen.

Rückgriff auf das Debüt 1994

Auf Initiative des Amtes für Kultur Villingen-Schwenningen und seines Leiters Andreas Dobmeier konnte sich die Stadtmusik des Auftritts von Ishizaka sicher sein. Doch zunächst schlug Wössner mit der Wahl seines Eröffnungsstück einen historische Brücke an den Anfang seiner Schwenninger Musikkarriere. Am 26. März 1994 eröffnete er sein erstes Jahreskonzert mit dem Konzertmarsch "Mr. Music" im Schwenninger Beethoven-Haus – und sah nun nach 25 Jahren den Punkt gekommen, dies zu wiederholen. Allerdings innerhalb eines etwas schöneren Ambientes.

Zu seinem 25. Jubiläum musikalischen Wirkens in Schwenningen erfüllt sich Stadtmusikdirektor Wolfgang Wössner (rechts) einen lange hegten Wunsch – was jetzt dank des international erfolgreichen Cellisten Danjulo Ishizaka (vorne links) möglich wurde. | Bild: Alexander Hämmerling

Ein Vierteljahrhundert als Dirigent

"Orchester haben keinen eigenen Klang, den macht der Dirigent", zitierte der Vorstandsvorsitzende der Stadtmusik, Markus Welte, das musikalische Schwergewicht Herbert von Karajan bei seiner Begrüßungsrede. Durch seine dynamische und leidenschaftliche Art habe Wössner die Musiker über das Vierteljahrhundert kontinuierlich an ihre Grenzen geführt und sich die Bläserschule und Jugendorchester zu einer regionalen Institution entwickeln lassen.

Schönste Stücke aus 25 Jahren

Wössner blieb den Lobesworten gerecht und bot mit seinen etwa 75 Musikern des großen Blasorchesters "die schönsten Stücke der vergangenen 25 Jahre". Als da wären "El Camino Real" mit lateinamerikanischen Elementen, Musical-Melodien zu "Highlight from Chess" oder der Trickfilm-Musik "Cartoon" von Paul Hart, um nur einige zu nennen. Die Zuschauer goutierten das musikalische Bouquet mit begeistertem Beifall.

New York, London, Schwenningen am Neckar

Das "Konzert für Violoncello und Blasorchester" von Friedrich Gulda zu dirigieren war Wössner stets ein Begehr, nur mangelte es an einem entsprechenden Hochkaräter am Violoncello. Das Amt für Kultur VS arrangierte das passende Gegenstück in Person von Danjulo Ishizaka. "Er hat in der Berliner Philharmonie, der Carnegie Hall in New York und der Royal Albert Hall in London gespielt. In seinem Lebenslauf fehlt im folglich nur noch die Neckar Hall", kündigte Joachim Budde mit Witz und Esprit den Solisten an.

Außergewöhnliches Musikstück

Begleitet von einer kleinen Besetzung von lediglich 15 Musikern betrat Ishizaka die Bühne. Für das exzentrische Werk musste sich die Schwenninger Stadtmusik die Protagonisten für Gitarre, Kontrabass und erste Oboe von der Villinger Musiakademie ausleihen. Im Zentrum des von Rock, Idylle und Barock-Klängen umsäumten Werks steht eine sechsminütige Solo-Kadenz als Höhepunkt an. In der Stille der Neckarhalle hätte man wohl die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören.

Prominente Zuhörer

Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel, dem Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge, dem Landtagsabgeordneten Karl Rombach und Baubürgermeister Detlev Bührer erhob sich auch die lokale Politprominenz zum Stehbeifall.

